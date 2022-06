Sense autòpsia ni investigació: així volen enterrar els morts de Melilla

L’Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH) a la ciutat de Nador ha denunciat aquest diumenge que s’estan excavant 21 tombes al cementiri de Sidi Salem de Nador sense que s’hagin realitzat autòpsies ni cap investigació sobre la mort dels almenys 27 immigrants morts divendres en un intent d’assalt a la tanca de Melilla, informa l’agència Europa Press. Els fets han derivat en una forta polèmica política a l’estat espanyol.

“Els temors que teníem han resultat ser reals: aquest matí, les autoritats de Nador preparaven 21 tombes al cementiri de Sidi Salem per enterrar alguns dels immigrants morts Divendres Negre a la tanca”, ha assegurat AMDH-Nador en un comunicat publicat a Facebook. L’organització ha advertit que “les autoritats pretenen amagar ràpidament el desastre que hem viscut” i lamenten que no hi hagi una investigació ni una autòpsia dels cossos de les víctimes, que no han estat identificats. “És un veritable escàndol”, ha reblat.

Denuncien manca de transparència sobre les víctimes

Prèviament, AMDH-Nador havia advertit que la xifra de cadàvers acumulats al dipòsit de cadàvers de Nador sigui “molt superior” als 27 que ha pogut confirmar la mateixa organització. “Des d’ahir a la nit l’accés a l’Hospital Hassani de Nador està prohibit a periodistes i els voltants de la morgue estan controlats per policies i efectius de les forces auxiliars dia i nit”, va dir. Davant de les preguntes, els han explicat que només la direcció de l’hospital, les autoritats provincials i la policia poden donar xifres exactes de morts.

“El més important és que fins ara no s’han fet autòpsies als cadàvers dels immigrants morts. Això vol dir que encara no s’ha emès l’ordre d’obertura d’una investigació”, ha apuntat AMDH-Nador. Almenys 27 persones segons ONG, 23 segons fonts de les autoritats esmentades per la premsa oficial marroquina, van morir per la intervenció de les fores de seguretat marroquines durant l’intent de més de 2.000 subsaharians de creuar la tanca de Melilla divendres passat.

Durant l’assalt es va produir més d’un centenar de ferits

Més d’un centenar de persones van resultar ferides, incloses desenes de policies, tot i que diumenge només hi havia 18 immigrants hospitalitzats i un policia, ingressats a l’Hospital Hassani i a l’Hospital Universitari d’Uchda. Després dels enfrontaments les forces de seguretat marroquines van lligar de mans i apilar els immigrants immobilitzats a terra dels carrers del Barri Xinès de la ciutat de Nador, unes imatges que han fet la volta al món.

AMDH-Nador denunciava aquest dissabte que a l’Hospital de Nador hi ha almenys 15 cadàvers de migrants “tirats a terra i amb olors”. “Només dos empelats hi treballen en condicions molt difícils. El mobiliari i el terra estan tacats amb la sang dels migrants. El dipòsit de cadàvers és ple”, ha assenyalat l’organització a través de Twitter.

Diverses ONG d’ajuda a migrants ja han exigit a les autoritats espanyoles i marroquines una investigació del que ha passat. De la mateixa manera, reclamen vies legals i segures per a les persones que busquen migrar des dels seus països i arribar a Europa i demanen que “no es torni” als que sí que van aconseguir creuar la frontera a la ciutat autònoma.