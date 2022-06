Els advocats catalans reclamen investigar la repressió a Melilla

El Consell de l’Advocacia Catalana ha condemnat aquest diumenge l’actuació policial a la frontera entre Melilla i el Marroc del passat 24 de juny, que ha deixat 37 morts segons les ONG locals. En un comunicat, l’entitat ha exigit una investigació independent sobre els fets “amb assumpció de responsabilitats” i ha lamentat que les forces de seguretat no van “prioritzar la prevenció sobre la repressió, aplicant criteris de proporcionalitat i minimització de l’ús de la força”.

Aquesta situació mostra, segons el Consell de l’Advocacia, els riscos dels immigrants que volen accedir a Europa, per la qual cosa ha reclamat “un sistema migratori absolutament respectuós amb els drets humans, que permeti el tractament individualitzat de cadascuna de les persones migrants i l’accés al dret de defensa i assistència legal”. A més, denuncia “les màfies que exploten i s’aprofiten sense escrúpols de la situació de necessitat de les persones migrants”.

La Gendarmeria del Marroc va desplegar antidisturbis per impedir que centenars de persones entressin en territori espanyol des de Nador. En un vídeo difós aquest diumenge per mitjans com ‘Público’ i ‘elDiario.es’, es veuen agents marroquins al cantó espanyol de la frontera fent devolucions en calent a persones que ja havien arribat a Melilla. El president espanyol, Pedro Sánchez, va considerar “ben resolta” la situació per part de les autoritats del Marroc.

Denuncien enterraments irregulars a Nador

L’Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH) a la ciutat de Nador ha denunciat aquest diumenge que s’estan excavant 21 tombes al cementiri de Sidi Salem de Nador sense que s’hagin realitzat autòpsies ni cap investigació sobre la mort dels almenys 27 immigrants morts divendres en un intent d’assalt a la tanca de Melilla, informa l’agència Europa Press. Els fets han derivat en una forta polèmica política a l’estat espanyol.

“Els temors que teníem han resultat ser reals: aquest matí, les autoritats de Nador preparaven 21 tombes al cementiri de Sidi Salem per enterrar alguns dels immigrants morts Divendres Negre a la tanca”, ha assegurat AMDH-Nador en un comunicat publicat a Facebook. L’organització ha advertit que “les autoritats pretenen amagar ràpidament el desastre que hem viscut” i lamenten que no hi hagi una investigació ni una autòpsia dels cossos de les víctimes, que no han estat identificats. “És un veritable escàndol”, ha reblat.