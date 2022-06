Surten imatges de policies marroquins contra immigrants en terreny espanyol

Noves revelacions sobre la massacre de Melilla. Segons el diari Público, agents de les forces de seguretat marroquines van creuar totalment la tanca de Melilla per colpejar, detenir i retornar en calent diversos immigrants que havien aconseguit creuar la frontera divendres durant el tràgic intent de salt en el qual han mort almenys 37 persones, segons diverses ONG que treballen en territori marroquí.

Un vídeo i diverses fotografies a les quals ha tingut accés el diari espanyol mostren gendarmes i integrants de les forces auxiliars marroquines moure’s al costat espanyol de la frontera com si estiguessin en territori marroquí, en connivència amb els efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola que es van mobilitzar per rebutjar el multitudinari intent en el qual unes 500 persones, segons la delegació del govern espanyol a Melilla, van aconseguir arribar a les tanques i 133 van aconseguir creuar i quedar-se a la ciutat.

Fonts del Ministeri de l’Interior espanyol han assenyalat a Público que l’operatiu que es va desplegar va seguir en tot moment la legalitat vigent, encara que no precisen si els agents marroquins tenien permís per entrar en territori espanyol per executar devolucions. Interior parla obertament de “rebutjos en frontera”, la polèmica figura amb la qual el PP va tractar de donar encaix legal, a través de la llei mordassa, a les devolucions en calent d’immigrants a Cueta i Melilla.

Els fets a la tanca de Melilla, amb la mort d’almenys 23 immigrants subsaharians que van intentar saltar la tanca per accedir a territori espanyol, han desencadenat una onada de crítiques al govern espanyol. Les crítiques arriben també, paradoxalment, des de dins del propi govern, amb les veus d’oposició de la vicepresident Yolanda Díaz, altres ministres d’Unidas Podemos, i del portaveu de la formació morada, Pablo Echenique. El malestar, però, va més enllà, i aquest diumenge s’ha convocat a Madrid, a partir de les 18 hores —per part de l’Asamblea Antiracista de Madrid–, una manifestació contra una política migratòria que acaba tenint les conseqüències que s’han vist en imatges d’immigrants amuntegats i mal tractats per les autoritats marroquines. Tot plegat, submergeix el govern de Pedro Sánchez en una crisi d’imatge a les portes de la cimera de l’OTAN que acull Madrid dimecres i dijous.