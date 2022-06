L’acord entre Espanya i el Marroc manté les relacions colonials, diu la CUP

El portaveu de la CUP al Congrés dels Diputats, Albert Botran, ha retret que l’acord entre Espanya i el Marroc té com a únic objectiu “el manteniment de la relació econòmica colonial d’Europa amb Àfrica”. El pacte del Marroc “facilita el transport de matèries primeres com el gas, l’hidrogen o minerals però, es posen murs a les persones”, ha indicat Botran en la rèplica a la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, aquest dimecres a la cambra baixa.

L’acord entre els dos països va deixar el Sàhara Occidental sota sobirania marroquina però amb algunes competències cedides a l’Estat espanyol. El pla d’autonomia en aquest territori és un intent del govern espanyol per recuperar les bones relacions amb el Marroc després que Espanya acollís al president del Front Polisario, Brahim Ghali, que va haver de ser hospitalitzat. El moviment polític i militar dirigit per Ghali governa l’autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica i lluita pel dret de l’autodeterminació del poble sahrauí en el territori ocupat pel Marroc. Després de conèixer el gir diplomàtic de Sánchez, el Front Polisario va decidir suspendre els contactes amb Espanya “fins que reconegués les fronteres del Sàhara Occidental”, segons va informar en un comunicat.

“L’Estat espanyol queda com a gendarme”

Albert Botran ha afirmat que Sánchez ha “traït” al pobre sahrauí amb aquest acord i que l’Estat espanyol ha adoptat el “paper de gendarme de la frontera sud” de la Unió Europea, que no deixa entrar als migrants que venen del continent africà. El portaveu de la CUP ha recordat que “aquest govern ha fet la balla de Melilla més alta” i, per últim, ha assegurat que “si una persona ve d’Àfrica o Àsia no és benvinguda, però sí si ve d’un altre territori”, referint-se a l’acollida de refugiats ucraïnesos.