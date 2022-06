Pedro Sánchez torna a culpar les màfies de la massacre de Melilla

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a culpar a les màfies de la massacre a la tanca de Melilla on van morir-hi 37 persones a mans dels cossos policials espanyols i marroquins. A més, tot i lamentar les pèrdues humanes, el president espanyol ha volgut expressar tot el suport a les forces de seguretat espanyoles com són la Guàrdia Civil i la policia, així com de la Germanderia marroquina. “El Marroc combat i també pateix aquesta violència”, ha afirmat en una entrevista a La Vanguardia.

Respecte a les relacions tenses amb Algèria, el cap de l’executiu espanyol ha afirmat que Espanya no menysprea Algèria, ja que té “un gran pes específic a Àfrica”. Sánchez ha expressat la voluntat de teixir aliances amb el Marroc i Algèria, dos països que tenen disputes territorials i geoestratègiques.

Suport al Marroc

Mentre Algèria dona suport a el Sàhara Occidental, el Marroc els reprimeix, i durant els últims mesos, Espanya s’ha posat al costat el Marroc respecte el Sàhara Occidental. Sánchez vol arreglar les relacions amb Algèria, malgrat el Sàhara Occidental i s’hi ha pronunciat així: “Espanya no s’ha mogut del marc de la ONU. Defensem una solució que només és possible amb l’acord de les dues parts sota el control de la ONU”.

Sobre la guerra a Ucraïna, Sánchez s’ha posicionat a favor de sancionar a Putin i els seus oligarques mentre duri una guerra que preveu que sigui llarga. Ha culpat el president rus de la invasió i acusa a Rússia de tenir com a enemigues a les democràcies occidentals.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / ACN

Sánchez vol augmentar el pressupost de defensa

Sánchez també aposta per augmentar el pressupost de Defensa després de la trobada entre els membres de l’OTAN aquesta setmana a Madrid. A parer seu, l’objectiu és garantir la seguretat i la dissuasió i arribar al 2% d’inversió del PIB. En aquest sentit, el president espanyol també pensa que pot obrir nous fronts econòmics gràcies a la indústria armamentística.