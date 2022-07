Escrivá, sobre la massacre de Melilla: “S’ha d’entendre el Marroc”

El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assegurat que Espanya té “l’empatia més gran i sensibilitat” amb el fenomen migratori i que fa “un esforç considerable” per acollir les persones que arriben. Tot i així, ha justificat que el Marroc ha de gestionar una situació “complexíssima” i fa una tasca “gens fàcil”. “Hem d’entendre la situació que viu el Marroc”, ha assenyalat.

El ministre ha qualificat la massacre de Melilla d'”episodi dramàtic” i ha instat a esperar el resultat de les investigacions en curs. Segons ha explicat, les persones que van aconseguir saltar la tanca estan al CETI de Melilla, on els responsables vetllen perquè la seva situació sigui “la millor possible”.

El ministre ha justificat l’actuació del Marroc perquè aquest país té “una quantitat d’estats fallits per guerra i amb crisis de fam” que fa que la situació sigui “complexíssima”, perquè molts migrants passen per allà per intentar saltar la tanca i arribar a Europa.

El ministre assegura tenir “màxima sensibilitat” amb l’actuació a Ceuta d’ara fa un any

Tot això ho ha comentat al Fòrum Social Pere Tarrés, a Barcelona, durant un dinar-col·loqui on ha assistit com a convidat. Quan li han preguntat sobre Melilla ha justificat les actuacions del Marroc, i quan li han preguntat pel fet que la justícia andalusa hagi condemnat les expulsions en calent de menors fetes a Ceuta ara fa un any ha demanat esperar perquè les actuacions estan “judicialitzades”.

Escrivá no ha quantificat quants menors es van retornar, però ha tornat a justificar-se dient que era una “enorme situació d’estrès i dificultat” que van haver d’enfrontar les forces de seguretat de Ceuta i la delegació del govern espanyol a aquesta ciutat autònoma. “Tinc la màxima sensibilitat per les persones que van gestionar una situació com la que vam veure a Ceuta“, ha assegurat per tancar el tema.