Més de 50 eurodiputats reclamen investigar la massacre de Melilla

Més de 50 eurodiputats han enviat aquest dimecres una carta a la Comissió Europea en la qual demanen que s’investigui la mort de migrants en el que ja es coneix com la massacre de Melilla. Les ONG calculen 38 morts i més de 80 ferits, tot i que les xifres oficials del Marroc només n’admeten 23. Aquests eurodiputats han denunciat que a la frontera entre el Marroc i Espanya hi ha “constants violacions dels drets humans” en el marc de les polítiques migratòries i amb el “suport de la Unió Europea i els seus estats membres”. A la missiva es demanen polítiques migratòries basades en l’acollida, els drets humans i les rutes segures.

Destinar els fons per militaritzar fronteres a noves polítiques d’acollida

Aquesta missiva ha estat signada per eurodiputats de l’Esquerra, els Verds i els Socialdemòcrates, que defensen la creació de vies d’entrada legal que siguin segures així com un repartiment vinculant i solidari dels migrants per tots els països de la Unió Europea. També demanen que els fons que es destinen a militaritzar fronteres es derivin a polítiques d’acollida i al reforç dels serveis públics i les polítiques d’ocupació.

El control fronterer del Marroc i d’Espanya viola la normativa europea

“Aquesta forma de control fronterer viola la normativa europea, inclòs el dret fonamental d’asil, ja que no es permet a les persones sol·licitar protecció internacional ni es compleixen els requisits de protecció de drets humans estipulats a la normativa europea als Tractats de la Unió i a la Carta de Drets Fonamentals”, ha defensat l’europarlamentària d’Unides Podem Sira Rego, una de les eurodiputades que ha signat la carta que s’ha fet arribar a la Comissió Europea. Aquesta eurodiputada espanyola també ha exigit “revisar l’acord de la vergonya amb el Marroc i altres països com Turquia”, que impliquen “mantenir i avalar aquest tipus de política migratòria finançada amb fons públics europeus”.

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va instar aquest dimarts Espanya i el Marroc a obrir una investigació per aquestes morts a la frontera de Melilla per l'”ús excessiu de la força” que van fer. La fiscal general de l’Estat, de fet, ja ha ordenat una investigació i la ministra de Drets Socials n’ha exigit una d’independent.