Marlaska lamenta ara les morts de Melilla però insisteix que lluiten contra màfies

Continuen les reaccions a la massacre de Melilla, però el govern espanyol es manté en la seva postura d’amagar el cap sota l’ala. Aquest dimecres el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentat la mort de 37 migrants que intentaven passar la frontera entre el Marroc i Espanya, però tot i així ha insistit que els dos països lluiten contra “les màfies”. Mentre lamentava “profundament” les morts dels migrants, Marlaska desitjava també una ràpida recuperació als agents de la Guàrdia Civil ferits en aquest intent de salt de la tanca.

“Cap Estat de dret, cap Estat democràtic pot permetre l’exercici de la violència contra les seves fronteres i contra les forces i cossos de seguretat de l’Estat”, ha insistit des del centre de comandament policial a Ifema per a la cimera de l’OTAN. Marlaska no ha respost cap pregunta sobre si impulsaran una investigació sobre aquesta massacre a Melilla i ha preferit enviar un missatge de condol per a les famílies d’aquests morts.

El govern espanyol insisteix a culpar les màfies

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en els últims dies que la culpa d’aquestes morts la tenen les màfies. En aquest mateix sentit, Marlaska ha dit que treballen amb el Marroc per “desarticular-les”. El ministre també ha evitat respondre sobre si parlarà amb el ministeri marroquí sobre els fets de Melilla. “Mantinc contactes habituals amb ministres de molts països”, s’ha limitat a dir.

Marlaska s’ha justificat dient que la política migratòria és “complexa” i requereix “cooperació” entre els països d’origen i de trànsit per “avançar fronteres” i lluitar contra les màfies que trafiquen amb éssers humans. Aquesta feina, ha dit, ha evitat la sortida del 40% de les persones que intenten arribar a la costa espanyola. Tot i que no ho ha situat en el temps això ha coincidit amb la represa del diàleg amb el Marroc des que el govern espanyol va canviar d’opinió sobre el Sàhara.

Per últim, Marlaska ha demanat que no es treguin conclusions “quan s’està en els primers moments” perquè les forces de seguretat fan “avaluacions contínues” per millorar els protocols si és necessari. Cal recordar que l’ONU ha demanat una investigació al respecte, la part de Podem del govern espanyol també ho ha exigit per carta i fins i tot la fiscal general de l’Estat ha impulsat una investigació del que ja es coneix com la massacre de Melilla.