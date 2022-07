Turull sobre el diàleg amb l’Estat: “No serem el socorrista de Sánchez”

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat aquest diumenge que el president del govern espanyol Pedro Sánchez està reactivant la taula de diàleg perquè “comença a veure a venir el naufragi” i està “buscant socorristes”. “Junts no serà el socorrista de Sánchez”, ha dit, tot celebrant que també “altres forces” comencin a veure la “falta de crèdit” del socialista. A més, Turull ha aprofitat l’ocasió per tornar a recordar i mantenir el seu suport a la presidenta del Parlament, Laura Borràs: “Així es manté la dignitat del Parlament”, ha etzibat.

Aquest diumenge des de Balaguer, on ha participat en el recorregut en barca de la Transsegre juntament amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, Turull ha sostingut que el crèdit de Sánchez “s’acaba”. Ha dit que el president espanyol “comença a venir a veure el naufragi” i “comença amb la dinàmica de buscar socorristes”. En aquest sentit ha assegurat que només són intents per salvar la seva presidència i que no busca realment un apropament amb Catalunya.

Jordi Turull i Laura Borràs / EP

Turull ho ha dit després que aquesta setmana s’hagi confirmat i concreta la reunió entre els presidents català i espanyol el dia 15 de juliol. Sobre la trobada, el secretari general de Junts ha comentat que “arriba l’hora que hi hagi garanties i que el govern de l’estat comenci a dir exactament quina és la seva proposta per Catalunya”.

El suport incondicional a Laura Borràs

El secretari general de Junts també ha volgut reiterar el seu suport a la presidenta del Parlament de Catalunya. Sobretot ha enaltit la seva decisió de no deixar el càrrec després de ser citada com a investigada al Suprem per presumpta adjudicació irregular de contractes. D’aquesta manera, Turull ha assegurat que aquesta és la manera de mantenir “la dignitat” del Parlament i ha afegit que evita “fer el joc a les clavegueres de l’Estat”.