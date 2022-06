Turull reclama a ERC “sacsejar” el govern espanyol en lloc “d’apuntalar-lo”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que el govern de Pedro Sánchez està feble i ha demanat a ERC “sacsejar-lo i no apuntalar-lo”, com creu que estan fent els republicans. “Aquest govern és feble. Lluny d’apuntalar-lo, el que has de fer és que es moguin. Sacsejar-lo i no apuntalar-lo”, ha sostingut en una entrevista amb Europa Press. ERC però continua apostant pel diàleg com defensa la portaveu del partit, Marta Vilalta, en una entrevista amb EL MÓN.

Turull ha defensat la necessitat de sacsejar el govern espanyol “per veure si reaccionen” i treballen per resoldre el conflicte català, perquè ha avisat que, si l’independentisme recolza l’Executiu de Sánchez, no farà res. Per ell, si el Govern té la certesa que, encara que estigui en una situació de feblesa, l’independentisme li garantirà l’estabilitat parlamentària, no reaccionarà davant de la situació a Catalunya: “Si poden optar per la via fàcil, no optaran per la via complicada”.

Turull ha defensat poder parlar amb ERC abans de decidir si el seu partit surt del Govern un cop acabin l’auditoria que estan duent a terme sobre el primer any de l’Executiu català i defineixin la seva ponència i estratègia política congrés de juliol. El dirigent de Junts ha reconegut que hi ha qüestions que s’estan complint i d’altres no de l’acord de govern, i demana posar-ho tot en una balança abans d’actuar: “Vull tenir totes les dades, no per percepcions sinó per accions i fets , i a partir d’aquí prendre una decisió. Si pots reconduir-ho, millorar-ho i canviar-ho és una opció. No ha de ser una targeta vermella directa”.

Per això, creu que cal “poder parlar” amb ERC i replantejar tot allò que considerin que no s’està complint o no funciona si l’objectiu és culminar el procés d’independència.

Turull opina que el PSOE no té interès en solucionar el conflicte polític

En canvi, el dirigent de Junts ha argumentat que, si el Govern creu que pot perdre els suports al Congrés, “ja es veurà si hi ha reacció o no, i si no hi ha reacció, ells estan avisats”. Considera que ja s’ha demostrat que el PSOE “no té cap interès a solucionar el conflicte polític català” i que les promeses fetes sobre Catalunya no estan complint-se, en al·lusió a l’execució d’inversions per part de l’Estat.

“L’únic retrobament que hi ha hagut és el Govern més progressista amb les pràctiques pitjors dels pitjors governs d’Espanya de fa 30 o 40 anys. És l’únic retrobament que hi ha hagut”, ha criticat. Per això, ha fet una crida a ERC a fer un front comú al Congrés perquè l’independentisme tingui més força davant l’Executiu de Sánchez: “Quan tens un Govern de l’Estat amb tanta debilitat pots tenir un efecte no de suma, sinó de multiplicar fins i tot”.

Turull pensa que la taula de diàleg és “a la morgue”

“Encara que sembli que és picar en ferro fred, seguirem insistint en la necessitat i en la gran oportunitat que representaria que tots els diputats al Congrés anéssim a la una en tots aquells temes capitals per a Catalunya”, ha argumentat. Preguntat per si, en el cas que facin aquest front comú independentista, haurien de recolzar els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del proper any, ha contestat que el Govern no compleix els comptes, per la qual cosa creu que el debat dels PGE” és una oda a la ingenuïtat absoluta”.

Sobre la mesa de diàleg, Turull ha advertit que el PSOE la planteja “com a anestèsia al moviment independentista” i ha criticat que l’últim any només hi hagi hagut una reunió. “Què ha passat en un any? La taula de diàleg, més que plenament vigent jo diria que és a la morgue, l’únic que s’ha de decidir és quan se’n certifica la mort”, ha afirmat. Davant d’aquesta situació, ha apel·lat a l’independentisme a estar preparats per passar a l’acció “per quan se certifiqui que això no va a cap lloc”.