Junts avisa ERC que “no es pot descongelar res amb qui t’espia i no assumeix responsabilitats”

El portaveu i vicepresident de JxCat, Josep Rius ha reaccionat a la reunió de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà recordant al Govern que no es pot intentar tornar a tenir diàleg amb algú que ha intentat espiar-te. En aquest sentit, el portaveu ha demostrat que no hi ha diàleg possible amb un Estat que ha intentat espiar, com ha fet l’espanyol amb el cas Pegaus, tal com afirmen des de Junts. “No es pot descongelar res amb qui t’ha espiat i no assumeix responsabilitats pel Catalangate”, així ho ha expressat Rius, després de que El Món publiqués la notícia de que la consellera de Presidència ha acabat cedint i quedant amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños.

També s’hi va pronunciar Carles Puigdemont, qui va lamentar que es descongeli unilateralment les relacions per “tornar amb les mans buides”. També ha volgut recordar que el Congrés espanyol encara nega investigar aquells fets, que considera gravíssims, com és el Catalangate.

La reunió de Vilagrà amb la Moncloa

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, han acordat “treballar noves garanties” per reprendre la negociació. Aquest ha estat un dels acords que ha sortit de la reunió que tots dos han mantingut a la Moncloa, que ha durat unes dues hores. A banda, també han acordat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, es reuneixin “abans de vacances”, tot i que no s’ha concretat cap data. En roda de premsa després de la trobada Vilagrà ha assegurat que “s’ha iniciat el procés per obrir l’agenda de la desjudicialització” i ha dit que confia que “els resultats es vegin en breu” i es pugui restablir les relacions.

També sobre l’agenda antirrepressiva, Vilagrà s’ha referit a les declaracions del secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista a EuropaPress, on ha criticat que amb la reunió es “blanqueja” la repressió. “De debò algú pensa que som aquí per blanquejar la repressió? A nosaltres ens voten per ser útils i fer política, no per fer declaracions i proclames”, ha replicat.