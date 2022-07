Bolaños no veu clar eliminar el delicte de sedició per “falta de majoria”

El ministre de Presidència, Félix Bolaños ha afirmat que eliminar el delicte de sedició -una de les úniques mesures que pot complir dels acords amb el Govern- podria no ser possible perquè “no tenen majoria per aprovar-ho”. Així ho ha deixat anar en una entrevista a El Periódico aquest dissabte, on també ha volgut ser cautelós amb les seves declaracions sobre la reunió amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà: “Anirem pas a pas, estem sent discrets amb els acords perquè no volem introduir cap element de pressió a la negociació”, ha explicat Bolaños.

La reunió entre Vilagrà i Bolaños va deixar moltes preguntes sobre la taula. Sobretot, es va donar lloc a un ambient de molta ambigüitat, on cap dels dos caps de conselleria i ministeri de Presidència van voler desvelar gaire informació sobre els acords als quals havien arribat. El que sí va quedar clar era la voluntat del Govern de retirar el delicte de sedició del reglament, la causa principal de la condemna dels polítics independentistes presos després dels fets de l’1-O.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà / ACN

Aquesta qüestió, que havia quedat a l’aire, ha estat una de les que ha abordat primer durant la entrevista amb el mitjà català. “La posició del govern espanyol no ha canviat en això. El president Sánchez ho va dir fa poc. Som absolutament partidaris que en la nostra legislació penal estigui homogeneïtzada amb la resta de legislacions penals de països del nostre entorn, que són democràcies avançades, consolidades, però la veritat és que l’aritmètica parlamentària és la que és: no hi ha una majoria“.

Reforma del CNI i secrets oficials

Una de les altres qüestions que ha abordat ha estat la necessitat de dues noves lleis després de l’escàndol del Catalangate: una de secrets oficials i una reforma de la llei reguladora del CNI. A aquestes qüestions Bolaños ha dit que la voluntat del govern espanyol segueix “treballant intensament” amb la llei de secrets oficials i que “podria estar preparat l’avantprojecte en les pròximes setmanes”. Pel que fa a la reforma de la llei del CNI, el ministre ha assegurat que s’han posat en contacte amb el ministeri de Defensa i per tant “es complirà el compromís del president Sánchez”.

La fragmentació catalana, segons Bolaños

Durant l’entrevista, el ministre de Presidència també ha abordat la “fragmentació catalana”. De fet, ha assegurat que encara hi ha reticència a parlar de política entre catalans per no generar conflicte, però que la situació ha millorat en els últims anys. “Era molt trist que gairebé un 40% dels catalans el 2018 reconegués que havia deixat de parlar de política amb amics i familiars, i en 2022, no obstant això, segons alguns estudis molt recents, Catalunya és avui la comunitat amb menor polarització partidista. Hem avançat molt i hem de continuar avançant“, ha dit Bolaños.