Accepten que Bolaños testifiqui per escrit sobre Pegasus

El magistrat de l’Audiència Nacional que investiga sobre el cas d’espionatge massiu a membres del govern espanyol amb el programari Pegasus, José Luís Calama, ha acceptat que el ministre de la Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños, testifiqui per escrit en aquesta causa. el ministre estava citat a declarar a l’Audiènca el pròxim 5 de juliol a les 9h, però finalment no hi haurà d’acudir físicament després de l’autorització del jutge.

Calama suggereix que Bolaños testifiqui millor per videoconferència per assegurar “el bon fi” de la investigació i agilitzar el procès i la utilització, amb una intervenció on hi hagi interacció visual, auditiva i verbal entre el testimoni i el jutge. Per això, el jutge demana a Bolaños que indiqui les hores i les dates en les quals pugui dur a terme la testificació a través de videoconferència. Malgrat la petició, el jutge ha acceptat que Bolaños testifiqui per escrit.

El rètol de l’Audiència Nacional

No està obligat a assistir a l’Audiència Nacional

La interlocutòria recorda que, segons estableix la llei d’enjudiciament criminal, el president i la resta de membres de l’executiu espanyol estan exempts de concórrer a la crida del jutge, però no de declarar, podent informar per escrit sobre els fets dels quals tinguin coneixement per raó del seu càrrec.

El tribunal espanyol està investigant l’espionatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i a la ministra de Defensa, Margarita Robles, amb el programari israelí Pegasus. En canvi, no està investigant els casos del ‘Catalangate’.

Ampliació de la comissió rogatòria

El jutge també va ampliar la comissió rogatòria enviada a Israel perquè una comissió judicial encapçalada per ell es desplaci al país i prengui declaració al CEO de NSO Group, l’empresa que comercialitza Pegasus. El jutge vol pren declaració a Bolaños com a màxim responsable del departament de Seguretat de la Moncloa, tot i les diferències de criteri sobre si la responsabilitat recau en el CNI o en el ministeri.