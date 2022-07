Rovira i Turull es reuneixen a Ginebra per primera vegada des dels indults

Reunió sorpresa aquest migdia a Ginebra. La secretària general d’ERC, Marta Rovira, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, s’han trobat aquest matí a la capital de Suïssa per primera vegada des de l’aprovació dels indults. Segons ha informat Junts per Catalunya, durant la reunió s’han tractat qüestions entorn a la situació política de Catalunya i la dels exiliats. A banda de ser la primera reunió des de la concessió dels indults, també és la primera trobada des que Turull és secretari general de Junts.

Aquesta setmana les dues formacions s’han esforçat en exhibir bona sintonia i han acordat que es tractaran els conflictes internament per no donar imatge de ruptura. Així, els dos partits s’han compromès a millorar la seva coordinació i tenir el “màxim traspàs d’informació” després de l’última picabaralla per la reunió entre la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre espanyol Félix Bolaños. Junts va assegurar que no sabia que hi hauria aquesta reunió, mentre que ERC va defensar que sí que n’estaven al cas.

Rovira i Turull van ser carn i ungla durant la legislatura de l’1-O

Rovira, que fa quatre anys que està exiliada a Ginebra, i Turull van ser els líders parlamentaris de JxSí, la coalició entre CDC i ERC, durant la legislatura que va culminar en l’1 d’Octubre. Aquest divendres s’han tornat a veure les cares per primera vegada des que es van concedir els indults, que ara estan en entredit pel posicionament del Tribunal Suprem.

Recentment, en una entrevista a l’Agència Catalana de Notícies, Rovira va assegurar que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no pot sacrificar el moviment independentista per mantenir-se al seu càrrec. Això va originar una nova picabaralla, ja que Borràs no es va prendre va les paraules de Rovira sobre la seva situació judicial. Aquesta setmana el TSJC l’ha deixat a un pas de judici. Per ara no ha transcendit si Turull i Rovira han abordat aquest intercanvi de declaracions en la reunió celebrada aquest divendres.