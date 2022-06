Rovira respon a Puigneró: “Heu votat el 60% de les iniciatives espanyoles”

La secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha respost al vicepresident del Govern de la Generalitat, Jordi Puigneró, dient que calen menys declaracions i més dades. Rovira ha recordat que Junts ha votat el 60% de les iniciatives del govern espanyol, mentre que ERC ho ha fet en un 70%.

Puigneró ha dita avui que demanarà explicacions al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la trobada que ha de tenir amb el president de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez. A més, ha recordat que des de Junts no “tenen cap informació” al respecte i ha demanat que a partir d’ara els partits independentistes votin en contra de totes les iniciatives del govern espanyol.

Vilalta també respon

Per aquest motiu, la portaveu d’Esquerra, Marta Vilalta, també ha volgut respondre al vicepresident, dient que els republicans han vingut per “construir solucions i no fer soroll estèril”. A més, ha afegit que “quedar-se de braços plegats i defensar el quan pitjor millor, no és una opció”. La portaveu ha conclòs que ERC “entoma la complexitat” i “no defuig cap responsabilitat”. “Amb plena lleialtat a la ciutadania, al president i al Govern”, ha rematat.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa / ACN

Puigneró reclama congelar relacions amb el govern espanyol

El vicepresident també s’havia queixat de l’actitud del seu soci de Govern, ja que l’executiu va anunciar que es congelarien les relacions amb el govern espanyol fins que no hi haguessin dimissions i explicacions sobre el cas d’espionatge del Catalangate. De fet, ha dit que no només no hi ha hagut això, sinó que s’ha fet públic el baix nivell d’inversions de l’Estat pel que fa a inversions a Catalunya. “Vull entendre que aquesta reunió no ha servit per iniciar un procés de descongelament amb el govern de l’Estat perquè no hi ha cap element que ens faci veure que les relacions s’han de descongelar, al contrari”, ha remarcat el vicepresident, que encara espera explicacions del govern espanyol.