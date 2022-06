Nou rècord, un cop més, del preu de la gasolina

El preu dels carburants es manté per sobre dels 2 euros el litre i marca, un cop més, un registre de rècord. Segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea, la gasolina ha pujat fins als 2,141 euros el litre, un 1,13% més que la setmana passada, quan va marcar 2,117. El dièsel s’ha situat en els 2,076 euros el litre, un 3,64% més que l’anterior setmana, quan va trencar la barrera dels dos euros.

Es tracta d’un preu al qual no s’hi aplica el descompte de 20 cèntims que va aprovar el govern espanyol per combatre l’escalada de preus dels combustibles causada per la inflació. Amb aquest augment dels preus, la mesura del govern espanyol ja ha quedat sense efecte. En aquest sentit, la ministra d’Economia del govern espanyol, Nadia Calviño, va dir que l’executiu estatal estava estudiant modificar la bonificació, tot i que de moment no s’ha pres cap mesura. El decret anticrisi que inclou la bonificació es prorrogarà en el Consell de Ministres extraordinari que se celebrarà aquest dissabte 25 de juny al matí.

Control de la CNMC

La ministra d’Economia, Nadia Calviño, també va pronunciar-se sobre la pujada dels preus de les energètiques i va dir que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) segueixin “molt atents” a les benzineres per si hi ha “males pràctiques” a l’hora de pujar els preus. Tot i això, ha matisat que, al ser un mercat lliure, és molt difícil seguir el rastre.

En aquest sentit, les estacions de servei ja han demanat que cal rebaixar l’IVA als carburants i critiquen que la bonificació de 20 cèntims està mal planificada i molt mal executada. A més, desconeixen si hi haurà alguna modificació de la bonificació, quan només falten dos dies abans del consell de ministres.

Les estacions de les zones rurals, les més perjudicades

Aquesta política, assenyala la Confederació Espanyola d’Empresaris d’Estacions de Servei, ha perjudicat especialment les que estan “situades a zones rurals, amb un nivell modest de vendes i que, per altra banda, compleixen una tasca fonamental garantint la mobilitat”.