Puigneró vol explicacions sobre la reunió d’Aragonès amb Sánchez

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, demanarà explicacions al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la reunió que han de tenir abans de començar les vacances amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La reunió entre els dos líders és un dels acords que es va arribar ahir en la trobada entre la consellera de la Presidència, Laura Vialgrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.

Puigneró ha dit que Junts no té cap informació de com va anar la trobada, ni tampoc com succeirà la reunió entre els dos caps dels executius. “No sabem ni el quan ni l’ordre del dia”, ha explicat. El vicepresident també s’ha mostrat enfadat perquè es va assabentar de la trobada entre presidents per la roda de premsa de Vilagrà.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Trobada Empresarial del Pirineu, a la Seu d’Urgell / ACN

En contra de les iniciatives del govern espanyol

Puigneró també ha fet una crida als partits independentistes al Congrés dels diputats que no donin suport a les propostes i iniciatives de l’executiu espanyol. “L’únic diàleg que entén Sánchez és fer-li perdre votacions”, ha dit el vicepresident, que ha dit que calen menys reunions.

Queixes per l’actitud d’Esquerra

El vicepresident s’ha queixat de l’actitud del seu soci de Govern, ja que l’executiu va anunciar que es congelarien les relacions amb el govern espanyol fins que no hi haguessin dimissions i explicacions sobre el cas d’espionatge del Catalangate. De fet, ha dit que no només no hi ha hagut això, sinó que s’ha fet públic el baix nivell d’inversions de l’Estat pel que fa a inversions a Catalunya. “Vull entendre que aquesta reunió no ha servit per iniciar un procés de descongelament amb el govern de l’Estat perquè no hi ha cap element que ens faci veure que les relacions s’han de descongelar, al contrari”, ha remarcat el vicepresident, que encara espera explicacions del govern espanyol.