Vilalta sobre Junts: “No ens equivoquem d’adversaris”

La portaveu i secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, s’ha dirigit a Junts, després que alguns dels seus membres fessin al·lusió als republicans en el seu congrés d’aquest dissabte: “No ens equivoquem d’adversaris”. En declaracions davant els mitjans aquest diumenge a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Vilalta ha lamentat les crítiques a ERC, els membres de la qual són “companys de viatge” de Junts, amb els quals comparteixen objectius, ha dit.

Vilalta fa aquestes declaracions després que la nova presidenta de Junts, Laura Borràs, digués en el congrés que “equivocar-se de rival és el primer pas per a cedir la victòria al camp contrari”. En aquest sentit, la portaveu d’ERC ha carregat contra Junts deixant clar que espera que per “molt que demanin unitat” haurien de buscar “unitat amb el Govern”.

“Reordenar” la dreta independentista

Ha desitjat que el congrés hagi servit per a “ordenar l’espai de la dreta independentista” i li ha demanat a Junts, textualment, que tingui clares les seves prioritats i sigui estable, fiable i lleial al Govern. Ha defensat que els adversaris són els que “espien, reprimeixen i no compleixen amb els seus compromisos”, en referència al grau d’execució de les inversions del Govern a Catalunya, i ha advocat per la unitat estratègica de l’independentisme.

La nova directiva de JxCat dalt de l’escenari al final del congrés d’Argelers / Mireia Comas

Preguntada sobre la taula de diàleg entre Govern i Generalitat, ha assegurat que és l’Executiu central el que “no ha complert, no està a l’altura d’aquestes expectatives, fa passar per davant l’oportunisme o els càlculs electorals”.

La “Sociovergència” segons Vilalta

D’altra banda, ha lamentat que, al seu parer, encara hi hagi males pràctiques en l’administració “en el marc d’aquella sociovergència que massa anys ha existit al país”, i ha nomenat el cas 3% i el del Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En la seva visita al municipi, ha defensat a l’alcaldessa Adriana Delgado -exmembre de la Mesa del Parlament-, per estar “perseguida per la justícia i l’Estat espanyol”, acusada de desobediència greu en tramitar propostes de resolució relacionades amb el procés independentista.