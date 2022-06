Giró reivindica la negociació “ben entesa” de CDC per fer créixer Catalunya

L’Aula Magna de la Universitat de Barcelona ha acollit aquest dijous l’acte ‘Ramon Trias Fargas. Pensant l’economia catalana’, al qual hi han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el conseller d’Economia, Jaume Giró, la consellera d’Exteriors, Victòria Alsina, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, l’expresident Jordi Pujol, l’exconseller Xavier Trias i els quatre fills de Ramon Trias, entre d’altres.

En aquest acte de commemoració del centenari del naixement de Ramon Trias Fargas el conseller d’Economia, Jaume Giró, ha reivindicat el paper de Convergència Democràtica de Catalunya al país i ha destacat aquest projecte comú “bastit durant dècades” per persones com Ramon Trias Fargas, Max Cahner, Antoni Comas, Joaquima Alemany, Antoni Subirà, Carme Laura Gil, Artur Mas, Jordi Pujol i Xavier Trias. N’ha destacat el “compromís irreductible amb Catalunya” i la seva visió “plena d’exigència i d’ambició” del que vol dir ser català. També la “capacitat inesgotable de denunciar les injustícies de l’Estat” per reafirmar la seva “vocació insubornable” de millorar la vida dels catalans.

La negociació “ben entesa”

Envoltat d’altres personalitats destacades com els exconsellers d’Economia i ponents Josep Manuel Basáñez i Andreu Mas-Colell, l’expresidenta de l’ANC i ponent Elisenda Paluzie, Antoni Comas i Josep Miró, el conseller Giró ha assegurat que els membres de CDC tenen avui una “aspiració sobiranista clara i inequívoca” per la seva “orientació pragmàtica”. Giró ha reivindicat la seva “inclinació a la negociació i la política pràctica ben entesa”.

Giró ha reivindicat la negociació “ben entesa i ben executada” que comparteixen els membres de CDC per tal d’aprofitar qualsevol oportunitat i “fer servir qualsevol mitjà legítim” per fer créixer Catalunya i les seves empreses. El conseller ha instat a tornar a aquesta negociació “sense renunciar al just horitzó de plena sobirania i autodeterminació” que Catalunya “necessita i mereix”. “Hem de seguir perseguint-lo activament per assolir-lo el més aviat possible”, ha insistit.

Admet “errors i episodis de feblesa”

El conseller ha admès que “com a totes les famílies” a CDC hi ha hagut “errors” i “episodis de feblesa”, però ha insistit que no s’ha de donar l’esquena a aquest partit que ha donat “aixopluc” i ha fet créixer el país “durant anys”. “La meva aspiració és saber estar a l’alçada, amb les meves accions i decisions, de la responsabilitat que significa sentir-me hereu d’aquesta tradició i del seu llegat”, ha conclòs el conseller per tancar la seva intervenció.