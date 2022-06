Aragonès insta Sánchez a controlar el compliment de les inversions

El president del Govern, Pere Aragonès, ha instat el govern espanyol a crear un mecanisme de control del compliment de les inversions de l’Estat a Catalunya. En paral·lel, ha exigit a Sánchez que flexibilitzi els objectius de dèficit de les comunitats autònomes per “garantir l’estat del benestar” en aquest context d’inflació disparada. Tot això ho ha demanat en l’acte d’entrega dels premis Pimes de PIMEC que s’ha celebrat al Camp Nou aquest dilluns al vespre. També hi ha assistit Pedro Sánchez, a qui Aragonès ha advertit que l’alça generalitzada de preus pot portar a “decisions precipitades” en matèria fiscal que suposin un “fre per a l’economia”. És per això que ha demanat “continuar mantenint la flexibilitat fiscal”.

Aragonès lamenta “l’infrafinançament crònic”

El president del Govern també ha denunciat “l’infrafinançament crònic” així com “l’inexecució crònica” de les inversions a Catalunya i ha assenyalat les infraestructures que s’estan deixant de construir al país. En aquest sentit ha exigit “mecanismes de garantia del compliment” de les inversions acordades i ha recordat que a Catalunya s’ha arribat a només un 35,7% d’execució mentre que Madrid ha assolit el 184%. El president espanyol, Pedro Sánchez, ja va justificar aquestes xifres de Madrid assegurant que es va arribar a aquesta execució per rescatar les autopistes radials.

La massacre de Melilla

Aragonès ha lamentat que l’intent d’entrada a Melilla a través de la frontera del Marroc es saldés amb la mort de 37 persones a mans dels soldats marroquins. Juntament amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Aragonès ha exigit a Sánchez una investigació sobre aquests fets perquè “no estem parlant de geopolítica” sinó de “vides humanes”. Recentment Sánchez s’ha excusat en les màfies com a culpables d’aquesta massacre i fins a 7 partits han demanat la compareixença del president espanyol al Congrés per donar explicacions al respecte.