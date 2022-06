Illa critica el departament de Puigneró i estén la mà a Aragonès

El primer secretari del PSC i cap de l’oposició al Parlament, Salvador Illa, ha criticat aquest divendres el Departament de Territori, encapçalat com a conseller pel també vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, per la plantada del seu secretari general, Ricard Font, a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Font ha decidit no anar a la presentació de projectes d’infraestructures per al Vallès, a la qual assistia la ministra, com a “mostra de rebuig per la manca d’inversions de l’Estat a Catalunya”. Per a Illa, aquesta “és l’actitud que justament no convé a Catalunya”, informa l’ACN.

Segons el líder dels socialistes catalans, la plantada és “injustificada” i indica que “sembla que a alguns els agrada que les coses no se solucionin”. També ha demanat al Govern que s’acabin les “discussions permanents dins de l’executiu” de la Generalitat.

El líder del PSC accepta la proposta del president de la Generalitat per fer una declaració del Pirineu

En canvi, i malgrat que el president de la Generalitat també s’ha mostrat crític amb el planejament de les infraestructures del govern espanyol des de la Trobada Empresarial del Pirineu, a la Seu d’Urgell, Illa ha estès la mà a Pere Aragonès. Deixant de banda les queixes de Pere Aragonès sobre la falta de consistència de la proposta de l’executiu de Pedro Sánchez per al Quart Cinturó, el socialista català s’ha centrat en una proposta llançada per Aragonès des de la Seu per impulsar una “declaració dels Pirineus” i s’ha mostrat disposat a parlar-ne i a participar-hi.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Trobada Empresarial del Pirineu, a la Seu d’Urgell / ACN

El president ha proposat llançar un text que identifiqui les prioritats del territori, i Illa hi entraria sempre que es vagi més enllà de “les bones paraules” i serveixi per destinar “recursos concrets” a la zona del Pirineu. El líder del PSC ha volgut ampliar la idea a altres àrees de Catalunya i ha reclamat que aquesta actitud seva d’estendre la mà al Govern tingui la mateixa resposta per part de l’executiu català. “Cal ser constructius per a millorar les infraestructures de Catalunya, i no queixar-nos sempre”, ha reivindicat.