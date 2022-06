Pols Generalitat-Estat per les infraestructures del Vallès

Creix la tensió amb l’Estat per la manca d’inversions a Catalunya. Aquest cop ha estat el secretari general de Vicepresidència, Ricard Font, qui ha plantat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a una roda de premsa prevista per abordar el futur de les infraestructures del Vallès. Juntament amb ell, també l’han plantat els alcaldes de Castellar del Vallès, Sabadell i Terrassa. L’acte estava previst al Consell Comarcal del Vallès Occidental, però Territori no s’hi presentarà per escenificar el “rebuig per la manca d’inversions de l’Estat a Catalunya”. Per abordar aquestes infraestructures han emplaçat el ministeri a dirigir-se a la Comissió Bilateral d’Infraestructures que es celebrarà el pròxim divendres, és a dir, d’ara en set.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez (ACN)

El Quart Cinturó, una demanda històrica, descongestionaria la C-58

L’acte havia de servir per definir el futur d’una de les carreteres més reclamades pel sector econòmic del Vallès Occidental, la B-40 o Quart Cinturó, entre Terrassa i Castellar del Vallès passant per Sabadell. El president de la Generalitat, però, ja s’havia pronunciat aquest matí que la proposta de la ministra per aquest tram no naixia de cap acord concret. Concretament aquest tram és problemàtic, ja que hi ha hagut obstacles històricament. Per això es reclama consens amb el territori per tal de determinar el pas de la carretera i descongestionar la xarxa de Sabadell i Castellar del Vallès en vies d’alta ocupació com la C-58.

La intenció era parlar sobre la creació d’una Ronda Nord de Sabadell que unís Terrassa, Castellar i Sabadell i connectès amb la Ronda Oest de la ciutat per tal d’enllaçar fàcilment amb l’autopista C-58.

El president, Pere Aragonès, denuncia que són “paraules” i no fets

Precisament aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat que aquesta proposta del govern espanyol sobre el Quart Cinturó siguin només “paraules” i no fets. L’Estat, pel contrari, ha assegurat que hi ha un acord amb la Generalitat i amb els ajuntaments de la zona, però Aragonès ha insistit que no es sustenten en cap acord específic. “No estan sustentades en cap acord concret i, per tant, de nou paraules”, ha reblat el president, que no ha avançat que Territori plantaria la ministra només unes hores després d’aquestes declaracions.

“El temps de les paraules ja ha passat”, ha insistit el president del Govern, que ha assegurat que el seu executiu no pot “avalar” aquest tipus d’actuació perquè el que realment calen són “certeses” i “que les inversions s’executin”. Per això, el president del Govern creu que és necessari trobar “altres fórmules de gestió” de les inversions que faci l’Estat i que siguin “instruments compartits” a l’hora de licitar les inversions. “Hi ha un problema polític de fons, i és que l’Estat està pensant de forma radial”, ha explicat en referència a Madrid, que ha rebut el doble d’inversions de les previstes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va justificar aquestes inversions pel rescat de les autopistes a la Comunitat presidida per Isabel Díaz Ayuso.