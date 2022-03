Raquel Sánchez es reuneix amb els vaguistes i assegura que no negociarà més

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat que es reunirà amb la Plataforma en Defensa del Transport per Carretera, però ha assegurat que l’acord ja està tancat i “no negociarà res més“. Després de molta insistència els vaguistes han aconseguit reunir-se amb el govern espanyol, una fita que fins ara se’ls havia denegat. Tot i això, la ministra de Transports ha recordat que serà una trobada per parlar de l’acord que ja han firmat aquest divendres de matinada i que en cap cas “hi ha motius per continuar l’aturada”.

El govern espanyol i el Comitè Nacional de Transports per Carretera (CNTC) firmaven aquesta matinada un acord per intentar pal·liar els efectes de la pujada dels preus de la gasolina als tranportistes de l’Estat. Després de gairebé 15 hores de reunions, ambdues parts sortien havent aconseguit firmar un acord que rebaixava el preu del combustible pels transportistes i donava ajudes directes als més afectats. Tot i això, la Plataforma no ha estat conforme amb la decisió, ja que tampoc se’ls hi ha donat cap lloc a la taula de negociació encara que deixessin clar que el comitè “no era el seu interlocutor”.

“La trampa” del govern espanyol

La Plataforma en Defensa del Trasnport de Carretera ha qualificat de “trampa” l’acord entre el govern estatal i el CNTC, ja que han assegurat es exigències de la plataforma per aturar la vaga inclouen canvis normatius perquè el sector es pugui “mantenir per si mateix” i “amb dignitat”. El portaveu de la Plataforma, José Fernández ha criticat que les ajudes pactades les “paguen els contribuents” i ha recordat que no tenen cap garantia que en les pròximes setmanes el preu del gasoil no es dispari fins als 2,5 euros, el que faria que les ajudes fossin insuficients.

Amb tot, Sánchez ha reconegut que s’asseurà amb la plataforma per explicar les mesures de manera clara, però que no cedirà a cap més negociació, perquè des del govern espanyol tenen clar que ja han tancat l’acord. A més, també han insistit que ja hi ha unes mesures que es posaran e marxa i, per tant, “no hi ha motius per seguir de vaga“. Tot i això, els transportistes han assegurat que no n’hi ha prou i que “seguiran manifestant-se fins que sigui necessari”.