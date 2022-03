Els vaguistes rebutgen l’acord del govern espanyol: “És una trampa més”

El portaveu de la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transports, José Fernández, ha rebutjat l’acord que aquesta matinada ha tancat el govern espanyol amb la principal dels transportistes per mitigar l’impacte de l’increment del combustible en el sector. “És una trampa més”, ha dit Fernández en una entrevista a la SER. Fernández ha explicat que les exigències de la plataforma per aturar la vaga inclouen canvis normatius perquè el sector es pugui “mantenir per si mateix” i “amb dignitat” i ha criticat que les ajudes pactades les “paguen els contribuents”.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que està disposada a reunir-se amb la plataforma. “Si haig d’explicar [l’acord] a representants de la Plataforma ho faré”, ha dit. Sánchez ha demanat a tots els transportistes que “es llegeixin l’acord” i ha defensat que és “útil i eficaç” per ajudar el sector a passar la crisi. La ministra ha insistit que el pacte conté les reivindicacions dels transportistes, també les de la plataforma. “Estem vivint molt complexos. Hem posat tota la carn a la graella”.

Els vaguistes denuncien que no tenen cap garantia que en les pròximes setmanes el preu del gasoil no es dispari fins als 2,5 euros, per la qual cosa consideren que les ajudes són insuficients per afrontar la crisi del preu del combustible. “Hi ha d’haver mecanismes suficients per repercutir els costos en els serveis que fem, no viure de subvencions”, ha insistit Fernández. “El que demanem és que es clarifiqui la cadena de contractació”. El govern espanyol s’ha compromès a presentar abans del 31 de juliol un esborrany d’un projecte de llei per aplicar al transport de mercaderies els principis que recull la llei de cadena alimentària amb relació als costos de producció.

Els transportistes demanen millors condicions per frenar l’augment del preu del carburant / ACN

Destrossa del sector

“Aquí el govern ens saqueja amb impostos i els distribueix a qui i com li dona la gana”, ha etzibat el portaveu de la plataforma. Fernández ha insistit que als transportistes autònoms “no els serveix de res aquesta subvenció” i ha avisat que “fa 40 anys que s’està destrossant” el sector. “S’ha perdut fins i tot la propietat dels camions, quan ens van posar el rènting i el leasing operatiu i hem d’estar treballant en un cercle viciós sense poder treure el cap“.

L’acord entre el govern espanyol i el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) preveu un paquet de mesures de més de 1.000 milions que estaran vigents com a mínim fins al 30 de juny. La principal mesura és un descompte directe de 20 cèntims per litre, dels quals l’Estat n’aportarà 15 i les petrolieres els altres cinc. Això suposarà un impacte de 600 milions d’euros per al sector i un estalvi de 700 euros al mes per cada camió. També hi haurà 450 milions d’ajudes directes.