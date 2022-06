Sánchez justifica l’excés d’inversió a Madrid per les autopistes radials

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha justificat l’excés d’inversió a la Comunitat de Madrid el 2021 amb el rescat de les autopistes radials. En aquest sentit, Sánchez ha volgut remarcar que el 180% d’inversió a Madrid, davant del poc més del 35% a Catalunya no ha sigut a causa de cap conseqüència política sinó una raó purament econòmica. A més, ha insistit el buit de Catalunya és fruit del “coll d’ampolla” que es va produir el 2020 per la pandèmia. Sánchez també ha assegurat que un cop emès el decret del català a l’escola, “ha de ser el TSJC qui decideixi si s’estan complint o no les sentències”, i ha afirmat que el seu govern “no utilitzarà mai les llengües com a element d’enfrontament”, com fa la dreta.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la sessió de control al Congrés, el 15 de desembre de 2021 / ACN

Sánchez ha fet aquestes declaracions durant la sessió de control del Congrés, on Mireia Vehí li ha recordat que la setmana passada Hisenda va publicar les xifres d’execució que donaven a Madrid el 180%, i a Catalunya poc més del 35%. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, va atribuir la poca atribució a la pandèmia, però segons Vehí el cert és que el govern espanyol alimenta “un model d’Estat on Madrid està al centre i és una aspiradora de recursos”.

Catalunya i Madrid, enfrontament polític

Sánchez ha afirmat que el nivell d’execució del 180% a Madrid és fruit del fet que el govern d’Espanya va haver de rescatar les autopistes de peatge, però en el que representa la inversió “hem de convenir, en una anàlisi rigorós“, que “efectivament vam tenir una aturada en el confinament i en l’activitat econòmica del 2020”.

“Hem tingut problemes de coll d’ampolla per impulsar aquestes infraestructures, i aquest primer trimestre hem augmentat un 68% el nivell d’execució a Catalunya”, ha dit. En aquest marc, ha recordat que el nivell d’execució de la Generalitat “no supera el 50%”, però “el compromís del govern d’Espanya amb els catalans i amb Catalunya és total i rotund”.