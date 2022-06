Giró demana “responsabilitat” política en l’aprovació dels pressupostos

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró ha anunciat que comencen els preparatius dels pressupostos del 2023. Ho ha dit en unes declaracions aquest dimecres a la sortida del Parlament on ha demanat “responsabilitat” als altres partits polític davant la necessitat d’aprovar aquestes inversions públiques a favor del creixement de l’economia catalana. En aquest sentit, Giró ha dit que es reunirà amb tots els partits polítics menys Vox per començar a treballar en l’aprovació dels pressupostos catalans per l’any que ve.

Un moment del debat sobre la nova llei al Parlament / ACN

“Estic segur que els grups parlamentaris, el conjunt de polítics d’aquesta cambra, sabran estar a l’altura de moment històric que requereix responsabilitat i generositat per a tenir uns nous pressupostos i no haver de prorrogar els de 2022″, ha sostingut Giró. De fet, ha advertit que l’actual inflació del 8% significaria que uns pressupostos prorrogats generarien “una insuficiència pressupostària” per a tot el que han d’escometre. Així doncs, el conseller d’Economia descarta continuar amb les inversions del 2022 i afegeix que cal renovar-los i fer-los de nou de cara a l’any que ve.

Un ambient d’incertesa amb les inversions

Giró ha explicat que la tramitació dels comptes pel 2023 s’emmarcarà en un escenari “ple d’incerteses” i amb un model de finançament que veu caducat des de 2014. “Enguany s’ha pogut ampliar la plantilla en Salut, Educació, Mossos d’Esquadra i Bombers, s’han pogut rebaixar matrícules universitàries, baixar ràtios d’educació i ampliar la gratuïtat”, ha defensat. Però, també ha deixat clar que la inflació podria suposar un problema pels pressupostos i a on es dediquen els diners. “No sabem quin import tindran les bestretes de l’Estat per a Catalunya, tenim un escenari d’inflació i preus de l’energia que marquen perspectives econòmiques molt negatives, i que tot això perquè evidentment determinarà els ingressos de la Generalitat per a aquest any 2023″, ha recordat.