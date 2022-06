Giró: “Tenim un problema i avui no es diu 3%, es diu 36%”

El conseller d’Economia, Jaume Giró, eleva el to polític de les seves reclamacions financeres a l’Estat i avui ha donat la volta a l’històric “tenim un problema, el problema es diu 3%” de Pasqual Maragall. “Tots els catalans, des d’Alcanar fins a Portbou

passant per Bossòst, tots, tenim un problema. Tenim un problema. El tenim fa molts anys. I aquest problema, avui, no es diu 3%. Aquest problema es diu 36%“, ha etzibat el conseller des de la tribuna del Parlament en una resposta a una interpel·lació sobre la manca d’inversió de l’Estat a Catalunya del diputat de Junts Joan Canadell, que li ha deixat la pilota en el punt de penal.

Canadell llança el primer dard als socialistes i Giró remata la jugada

De fet, Canadell ja havia llançat el dard als socialistes, tant al govern de Pedro Sánchez, del PSOE, com al cap de l’oposició al Parlament, Salvador Illa, del PSC. Fins al punt que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, abans de donar-li la paraula a Giró per respondre, ha dit amb un somriure i una lleu ironia que potser l’hauria de donar als socialistes per pronunciar-se també. Els diputats del PSC presents a l’hemicicle s’han pres bé la broma i també han rigut.

Sigui com sigui, Giró ha assegurat en el torn de rèplica que li corresponia que el grau d’execució dels pressupostos estatals a Catalunya –el 2021 només es van fer el 36% de les inversions previstes– que tanta polèmica han provocat els darrers dies és “un problema endèmic”. “Per més que ens hi posem, per més esforços que fem, per més que ho denunciem dècada rere dècada, no hi ha forma de corregir-lo”, s’ha queixat després de dies de debat i davant les excuses variables del govern de Pedro Sánchez.

Un tren de Rodalies ple de gent a punt de sortir de l’estació de Sants, l’1 d’octubre del 2021, en una nova jornada de vaga / ACN

O abaixar el cap davant “els segrestadors”, o “fugir del captiveri”

Segons el conseller, aquest tractament que l’Estat dona a Catalunya, governi qui governi, és un problema que “ofega” el país i que fa sentir “humiliats” els catalans. “Enverina les arrels de la nostra pròpia dignitat, ens impedeix l’eclosió com a país”, ha especificat. Per a Giró, “quan una injustícia política dura mig segle, es fa difícil creure que qui la provoca tingui cap intenció

de corregir-la”.

I per acabar la seva intervenció, ha acabat advertint quines són les dues úniques alternatives de Catalunya si l’Estat no té cap intenció de “revisar el model”. “Una, abaixar el cap i esperar clemència, com de vegades fan els ostatges amb els seus segrestadors. L’altra, persistir, mantenir la fe i la il·lusió, buscar una oportunitat, preparar les condicions, sense defallir, sense perdre l’esperança, per tal de fugir del captiveri i recuperar la llibertat”, ha rematat amb to èpic per reivindicar el camí cap a la independència.