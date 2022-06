El Parlament aprova la iniciativa de Giró perquè hi hagi més caixers

El Parlament ha donat llum verda a una iniciativa liderada pel conseller d’Economia, Jaume Giró, per traslladar al Congrés dels Diputats una proposició de llei que obligui a augmentar la presència de caixers en el territori. Es tracta d’una iniciativa que busca acabar amb un problema creixent, el de l’exclusió financera, amb el qual topen moltes persones que viuen en zones despoblades, però que també afecta alguns barris en àrees urbanes.

Giró, durant el debat, ha celebrat que la majoria de grups parlamentaris s’hagin “fet seu” el projecte de llei i hagin donat suport a la iniciativa. “Tenim detectat un problema, sabem com resoldre’l, i hem arribat a un acord per fer-ho. I tanmateix, no podem posar fil a l’agulla perquè ni l’agulla ni el fil estan en les nostres mans”, ha lamentat el conseller.

Les diverses crisis econòmiques i els processos de concentració bancària han fet que es produeixi una tancament d’oficines i desaparició de caixes aprofundint el problema d’accés als serveis bancaris de la població. La dificultat és tant evident que la proposta legislativa ha estat acollida favorablement per tots els partits de la cambra catalana, menys Vox.

D’un caixer a cada cantonada a un despoblament de serveis financers

Giró ha recordat que al llarg de 40 anys les entitats financeres havien acostumat la ciutadania a disposar d’oficines “pràcticament a cada poble de Catalunya, i d’un caixer a cada cantonada”. Però després d’aquesta abundància la realitat actual és que “aquestes sucursals han desaparegut de places i carrers i, amb elles, els caixers”, ha remarcat Giró.

Una clienta retirant efectiu d’un caixer situat a una oficina de Barcelona / ACN

Altres grups han exposat en el debat al seu parer sobre la iniciativa i han aflorat les crítiques a les entitats financeres. La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant ha assegurat que no es pot permetre que es pugui “primar beneficis i abandonar persones que tenen dificultats d’accés, és una lògica de concentració bancària” produint-se “una expulsió de persones d’un servei bàsic”.

La proposta rep el suport de la majoria de partits al Parlament

El diputat dels Comuns Joan Carles Gallego ha subratllat, per la seva banda, que “només en aquests darrers dos anys els beneficis de les entitats han crescut un 34% i el sou dels CEOs s’ha incrementat en més d’un 37%, resultat d’aquest context és l’exclusió financera de l’accés dels serveis bancaris en territoris despoblats”.

Per la seva part, el diputat de Cs Joan Garcia ha dit que tot i que el procediment que es fa amb aquesta llei “no servirà de res”, el seu partit no hi pot votar en contra perquè el problema és real. També des del PP, el diputat Alejandro Fernández, s’ha mostrat a favor de la llei i ha dit que “per una vegada a la vida que fan una cosa legal no ens posem tiquis miquis, això entra dins de l’àmbit competencial, per tant fem-ho”. El PSC, ERC i JxCat també han expressat per la seva banda la seva opinió favorable a la iniciativa.