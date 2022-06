Giró celebra la “extraordinària resiliència catalana” davant d’una crisi

La pandèmia i la recent crisi que viu el món sencer a causa de la guerra d’Ucraïna ha deixat tocada l’economia catalana que tot just s’estava començant a recuperar. Tot i això, el departament d’Economia i Hisenda assegura que l’any 2021 segueix sent el primer any de recuperació i que, de fet, gràcies la reobertura del sector serveis i la fortalesa del mercat. “Els fets ens permeten constatar que les empreses catalanes estan en bona forma”, assegura el conseller d’Economia, Jaume Giró. I és que en xifres, l’any 2021 l’economia catalana va créixer de manera intensa (5,8%) després de la contracció històrica del 2020 per la pandèmia (-11,7%), un increment que va superar el d’Espanya (5,1%) i el de la zona euro (5,4%).

L’informe anual econòmic del departament augura un creixement de l’economia catalana i reafirma que el 2021 ha estat un any dels primers passos de la recuperació. Així ho ha presentat aquest dilluns Matilde Villarroya, secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat qui ha recordat que “la pandèmia ha estat dura i la crisi d’Ucraïna a posat més pals a les rodes”. Tot i això, Villarroya ha assegurat que “l’informe demostra la situació de creixement en la que es troba l’economia catalana”. Unes declaracions a les quals el conseller Giró ha afegit que “la situació política no ha ajudat” i ha recordat, a més a més, que espera que l’Estat ajudi a la recuperació “invertint el que ha d’invertir a Catalunya”.

Per sectors, el que més ha crescut és el sector serveis. De fet, durant la pandèmia aquest va ser el sector que més va patir, sobretot en la restauració i el turisme. El 2021 van començar a reduir-se les restriccions i això va provocar que comencessin a obrir-se de nou els restaurants i les localitzacions. Això es va traduir en un creixement de l’economia que, segons Marta Curto, directora general d’Anàlisi i Prospectiva Econòmica, o és cosa d’atzar o conseqüència de dos anys de tancament, sinó gràcies a les polítiques que s’han adoptat es del Govern: “Sense mesures preventives i de protecció del teixit productiu no s’hauria pogut recuperar l’economia com a tal, no és un efecte rebot”.

Un creixement semblant en tots els sectors

Tot i la obvietat del creixement del sector serveis, tots els grans sectors econòmics van anotar creixements el 2021, segons confirma l’informe del departament. “M’agradaria destacar la extraordinària resiliència de l’economia catalana”, reconeix Giró. En xifres, els augments més intensos van correspondre als serveis (6,3%) i la indústria (5,6%), mentre que la construcció i l’agricultura van registrar increments més moderats (1,8% i 1,5%, respectivament). En aquest sentit, es pot veure com la protecció del teixit de producció ha acabat sent una acció beneficiària per l’economia catalana. “Durant la segona meitat del 2021 i principis del 2022 els serveis han estat el sector que ha mostrat més dinamisme, mentre que el sector agrari, la indústria i la construcció han notat en major mesura l’impacte negatiu derivat de l’encariment i escassetat d’inputs”, assegura l’informe de la conselleria d’Economia.

Maltilde Villarroya, secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat

Tanmateix, el teixit empresarial català va patir molt durant la pandèmia, ja que molts negocis i empreses van haver de tancar a causa de les conseqüències d ela crisi de la Covid-19. L’afectació principal d’aquesta caiguda va afectar sobretot a l’hostaleria i la petita i mitjana empresa -que constitueix més de la meitat de les empreses catalanes-. Tot i això, l’informe del departament conclou que el 2021 també s’ha aconseguit “recuperar progressivament el dinamisme”, en paraules de la directora general d’Anàlisi i Prospectiva Econòmica.

Ocupació i salaris, els efectes de l’inflació

“El problema principal del 2021 i el 2022 és la inflació“, lamenta Curto. I és que el 2021 es va tancar amb més d’un 6% d’inflació, unes xifres històriques que no només s’han elevat a nivell català sinó mundial. S’ha de agraïr aquesta pujada de l’inflació a la guerra d’Ucraïna i a la situació de crisi postpandèmia. Curto també ha anunciat que “portàvem anys amb una inflació molt baixa” i per això, és una de les xifres que més preocupa per la recuperació de l’economia catalana.

Tot i que la inflació està fent que els salaris cada vegada siguin més justos per arribar a final de mes, és cert que l’ocupació ha pujat a Catalunya. De fet, hi ha un rècord històric de persones treballant, unes xifres que “no es veien des del 2008”, diu Curto. En concret, a principis del 2022 les variables d’ocupació ja van retornar als valors prepandèmia i la taxa d’atur se situava en els nivells més baixos des de l’any 2008 (una taxa del 10,2 % en la dada més recent del primer trimestre del 2022 i un 11,6 % pel que fa a la taxa anual del 2021). Tot i això, encara hi ha grups que preocupen com per exemple els joves i estrangers no comunitaris qui encara tenen l’atur més alt que la mitjana. Amb tot, Catalunya sembla estar-se recuperant a pas ferm i progressiu, i és que en paraules del conseller Giró: “Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta crisi és que els fonaments de l’economia catalana són sòlids”.