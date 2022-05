El 80% d’empreses catalanes augmentaran les vendes el 2022, segons un estudi

El 80% dels empresaris catalans han assegurat que augmentaran les vendes durant el 2022, segons l’estudi que ha fet la CEOE amb la col·laboració de la companyia auditora KPMG. D’aquesta manera, l’estudi de mercat que s’ha fet a una mostra dels empresaris catalans augura un futur amb beneficis tot i la crisi provocada per la guerra d’Ucraïna. En aquest aspecte, però, els empresaris catalans es mostren més pessimistes que abans de que esclatés la guerra. Francisco Gibert, soci responsable de KPMG per a Catalunya, ha afirmat que, “malgrat que les previsions econòmiques dels directius catalans són més pessimistes que fa tan sols uns mesos, les seves expectatives sobre facturació, inversió i contractació continuen sent positives”.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi / EP

Sota el títol Perspectives Catalunya 2022, l’informe recull dades de gran part del teixit empresarial català i conclou, entre d’altres coses, que l’economia catalana s’està recuperant, és a dir, els empresaris estan esperançats. A més, els resultats després de la pandèmia han començat a pujar i el 48% dels directius d’empreses de Catalunya afirmen que augmentaran les seves plantilles. Tot i això, la xifra ha baixat 10 punts a causa de l’esclat de la guerra.

La inflació com a amenaça principal per a les empreses

Una de les grans amenaces que coincideixen a destacar la majoria dels empresaris catalans és la inflació. En aquest aspecte, l’augment de preus i la crisi de subministraments s’han apoderat de gran part de l’incertesa del territori, fent que els empresaris es trobin en un terreny més hostil que posa en perill el seu creixement. De fet, tres de cada quatre enquestats -és a dir el 75%- consideren que la inflació és la principal amenaça per a l’economia.

A més, els empresaris també recorden l’augment dels costos de producció i la reducció del poder adquisitiu de la població se situen com a principals riscos per al negoci. D’aquesta manera, reconeixen que la situació és complicada i recorden que no hi havia aquests indicadors abans de que esclatés la guerra d’Ucraïna. Entre altres possibles impediments per al creixement, un 51% dels enquestats destaquen l’afebliment de l’economia global i un 42%, els problemes en la cadena de subministrament.