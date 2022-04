Onada de caixers automàtics independents als carrers de Catalunya

L’exclusió financera provocada pel tancament en cadena d’oficines bancàries i la consegüent desaparició de caixers automàtics ha deixat pas a empreses especialitzades que ofereixen aquest servei de caixers independents a peu de carrer. És el cas de la companyia Euronet, que ofereix el servei d’instal·lar un caixer automàtic en establiments com estancs, bars, supermercats o d’altres locals per tal “d’oferir un servei més complet als seus clients”, afirma l’empresa a la seva pàgina web. Traduït: aquest servei -que en teoria va destinar als usuaris dels locals on es col·loca- acaba convertint-se en el substitut perfecte dels caixers automàtics dels bancs als carrers de Catalunya.

Companyies com Euronet no són noves, però sí que han incrementat els seus punts de recollida de diners en els últims mesos, ja que molts bancs han començat a reduir els seus caixers per fer la transició digital. Una pràctica que Euronet afirma que anava més destinada a turistes acaba fent-la servir qualsevol ciutadà per la falta de caixers en el seu barri. En aquest sentit, els locals que tenen un dels caixers –anomenats ATM– a l’exterior del seu establiment poden donar servei a tothom.

Un caixer d’Euronet a un estanc de Barcelona / S.B.

El funcionament dels caixers automàtics independents és pràcticament el mateix que els dels caixers convencionals. De fet, l’única diferència és que Euronet no és una entitat bancària i, per tant, per treure diners hi ha una comissió de 3,95 euros de despeses de gestió. Davant d’aquest problema i l’increment dels usuaris, Euronet també obre una línia de col·laboracions amb tots aquells bancs que hi estiguin interessats. D’aquesta manera, poden firmar un acord en el qual li donen la potestat a la companyia d’operar amb els seus comptes. El resultat d’això és que desapareix la despesa de gestió, assumida pel banc en els termes que pactin amb l’empresa propietària i instal·ladora del caixer.

Imatge del comunicat sobre les despeses de gestió d’un caixer d’Euronet / S.B.

Oportunitat darrere l’exclusió financera

La transformació digital dels bancs és una realitat, però la conseqüència és la desaparició de caixers automàtics i oficines per tot Catalunya. No és d’estranyar veure imatges d’oficines d’entitats bancàries abaixant les persianes o forats a les parets on abans hi havia un caixer automàtic. De fet, aquesta és una de les principals conseqüències de l’èxit d’empreses com Euronet. Gràcies a la fugida dels carrers dels bancs, els nous líders s’estableixen com pràcticament l’únic jugador en aquest terreny. Ara, unes instal·lacions que només feien servir els estrangers han passat a formar part de la vida de molts veïns.

Una oficina de Caixabank tapiada a Barcelona / S.B.

Euronet té caixers automàtics per tot Catalunya i sobretot una alta concentració a la capital catalana, Barcelona. Segons la seva pàgina web, ofereixen una alternativa als comerços per tal de poder donar millor servei a canvi de cedir un espai per col·locar els caixers. Tal com descriu la companyia, ells s’encarreguen de tot el manteniment del caixer i les despeses que comporta. D’aquesta manera els locals només han de cedir l’espai i “els seus clients ja poden gaudir dels avantatges“, assegura la pàgina web de la companyia.

Acords amb vuit bancs per evitar les comissions als seus clients

D’altra banda, la companyia també vol ampliar les seves fronteres i fer acords amb més bancs. “A través d’aquest programa de participació recentment anunciat, estem aprofitant la nostra experiència en caixers automàtics i expandint la xarxa de punts de recollida d’efectiu dels bancs. Això permet al client accedir a una xarxa més gran de caixers automàtics, independentment del banc al qual pertanyi el seu compte”, assegura la companyia en la seva pàgina web.

De moment, vuit bancs espanyols, entre ells ING Direct –el logo del qual apareix afegit en molts dels caixers al costat del d’Euronet– s’han unit a aquesta nova manera de distribuir diners en efectiu, però l’empresa de caixers aposta perquè totes les entitats bancàries vulguin col·laborar amb la iniciativa. Amb un nou model de negoci, Euronet està omplint els buits que han deixat les entitats bancàries i, si aquestes decideixen col·laborar amb la iniciativa, podria posar punt final a les comissions per treure diners de caixers que no són del teu banc.