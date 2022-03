El Parlament demana als bancs que financin els caixers de proximitat

El ple del Parlament ha instat al Govern a garantir l’accés als serveis bancaris bàsics a través d’un servei de caixer automàtic de proximitat a tots els municipis que haurien de pagar les entitats financeres. Segons Junts, qui ha començat la moció ha explicat que hi pot haver una “desertització bancària”, és a dir, quan hi ha llocs on no hi ha accés a un caixer automàtic. La moció s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris, tot i que C’s s’ha mostrat molt crític.

Els caixers automàtics de proximitat són un dels problemes que el Govern està intentat solucionar en aquest moment. No és cap secret que l’exclusió financera és una realitat en moltes parts de tota Catalunya. És per això, que el Parlament ha demanat que els bancs es facin càrrec de la financiació d’aquests caixers. El diputat de Junts Jordi Munell ha defensat la proposta per “seguir legislant per garantir un dret bàsic”.

Pel que fa a C’s de fet, ha considerat “buida” de contingut la moció i un “insult a les exigències de les persones grans”, però tot i això han acabat votant a favor. “La moció enfoca el problema en la falta de caixers, el desequilibri territorial i l’exclusió quan el problema real és el servei integral que reben moltes persones grans sense accés a una formació adequada”, ha explicat el diputat del partit Joan Garcia.

La CUP ha donat suport a la moció, però entén que s’ha de fer una “transformació més profunda”. La diputada Eulàlia Reguant ha assenyalat que s’ha de “regular i posar controls a la funció bancària” i si les entitats no compleixen els acords, “valorar mesures com l’expropiació“. Reguant ha afegit que des de la CUP aposten per una banca pública “que respongui a l’interès col·lectiu”.