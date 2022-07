Turull garanteix el suport de Junts a Borràs

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha manifestat aquest dimarts que el suport de partit a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, és “total i granític” i ha demanat a la resta de forces independentistes que apostin per confrontar-se amb l’Estat. “Qui burxi per generar divisions internes en aquestes qüestions pica ferro fred i perdrà el temps”, ha dit en una piulada al seu compte de Twitter. En aquest sentit, Turull ha insistit en la necessitat d’un front comú.

1/ La millor manera de mantenir el prestigi i la dignitat del @parlamentcat, és no fer el joc a una cúpula judicial i a un Estat que ho han fet tot i més per reprimir l’independentisme, i que pretenen que la politica a Catalunya la determinin les togues i no les urnes. https://t.co/MvC4llykeJ — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) July 5, 2022

“Demanem a les forces independentistes, ara que ja sabem com les gasta l’Estat, que no caiguem en el seu parany, i que ens confrontem amb ells. Serà una manera de començar i compactar-nos de nou i de passar a l’acció per a culminar el que votem i decidim l’1 d’octubre”, ha recalcat en el fil de Twitter.

Borràs continua garantint la seva innocència

Tot això després que Borràs, que també és la presidenta de Junts, hagi garantit de nou que és innocent i que no ha comès cap delicte en la seva gestió al capdavant de la Institució dels Lletres Catalans (ILC), per la qual cosa no té “cap intenció de fer un pas al costat”. D’aquesta manera doncs, la presidenta del Parlament assegura que no dimitirà sota cap concepte perquè no ha fet res.

Segons Turull, el suport de Junts a la presidenta del Parlament i al exconseller Lluís Puig, a qui la Mesa del Parlament ha decidit mantenir la delegació de vot, és la manera de preservar la seva presumpció d’innocència, i ha avisat que “pica en ferro fred i perdrà el temps” el que intenti generar divisions internes. En la seva opinió, la millor manera de protegir el prestigi i la dignitat del Parlament és “no fer el joc a una cúpula judicial i a un Estat que l’han fet tot i més per a reprimir a l’independentisme, i que pretenen que la política a Catalunya la determinin les togues i no les urnes”.