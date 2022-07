ERC pregunta a Borràs què farà per no judicialitzar el Parlament

ERC ha preguntat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, “què farà per no arrossegar la institució i abocar-la a una causa judicial i per no arrossegar l’independentisme i tacar-lo de possible corrupció”. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha avisat que seria un “greu error” que aboqués la cambra a “un camí de descrèdit i batalla judicial”.

El partit d’Oriol Junqueras subratlla que tenint en compte que hi ha un Reglament del Parlament, el que caldria és activar-lo. Segons el reglament, si un representant està imputat per un cas de corrupció, ha de dimitir. Borràs està a un pas de judici per suposats contractes irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Vilalta ha insistit que aquest cas “no és repressió”, sinó que hi ha “acusacions de mala praxi”, i ha reclamat “autoexigència”.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, durant un ple / ACN

Exigències a Pedro Sánchez

Alhora, ha respost al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant “voluntat i contingut” per a la taula de diàleg. Aquest cap de setmana Sánchez ha dit que li agradaria que es reunís al juliol. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha apuntat que sembla que Sánchez “té pressa” per reunir aquest espai entre governs, que no es troba des del setembre passat, però que cal “voluntat i contingut”.

Ha afirmat que hi ha molta feina a fer,, com ara la reunió entre Sánchez i el president del Govern, Pere Aragonès, encara pendent. D’altra banda, Vilalta ha dit que li agradaria que “tothom” acompanyés en aquesta taula de negociació, també JxCat. I que si no hi volen ser, no hi posin traves.