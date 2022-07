Els Comuns demanen a Turull que forci Borràs a dimitir

La polèmica al voltant de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel seu cas de presumpta corrupció, continua sent arma llancívola entre partits. Aquest cap de setmana la líder dels Comuns reclamava al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que trenqués el silenci sobre l’assumpte i que directament es mullés i demanés la dimissió de la presidenta, és a dir, sumar-se a la petició d’apartar a qui a hores d’ara és la líder del partit amb qui comparteix Govern.

La demanda d’Albiach va generar la reacció del secretari general de Junts, Jordi Turull, que a través de les xarxes socials va acusar els Comuns de violar el dret a la presumpció d’innocència i a més a més d’haver-se aprofitat de les “clavegueres de l’estat” per obtenir rèdits electorals, una acusació que sempre penja de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per haver fet servir en campanya les acusacions sobre Xavier Trias i els seus suposats comptes a Suïssa, l’existència dels quals mai han estat provats.

El que és vergonya @jessicaalbiach és com no heu respectat mai la pressumpció d’innocència quan es tracta d’adversaris polítics. I si a això hi sumem que sempre us heu aprofitat electoralment dels informes falsos de les clavegueres de l’Estat, millor demaneu perdó que dimissions. https://t.co/ZrO2TDolel — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) July 2, 2022

Les declaracions de Turull, en què reclamava als Comuns que demanessin perdó, ha rebut resposta aquest mateix dilluns. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha denunciat en roda de premsa els “atacs rebuts” per haver-los acusat de vulnerar la presumpció d’innocència de Borràs. Els Comuns no accepten aquestes acusacions i manifesten que el que demanen és ben simple: “que es compleixi el reglament del Parlament, que Junts i Turull van aprovar”. El reglament conté un punt que preveu la suspensió de qualsevol parlamentari de forma automàtica un cop se li obri judici oral per un cas de corrupció. Els Comuns creuen que el reglament també s’haurà d’aplicar en peu d’igualtat a altres parlamentaris, com Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, en cas que se’ls obri judici oral per algun delicte considerat corrupció.

Els Comuns creuen que el cas de Borràs agreuja el problema del “descrèdit de la política”

Els Comuns preveuen que la situació de Borràs derivarà en un nou “espectacle” les properes setmanes, que la classe política catalana hauria de mirar de frenar. La proposta dels de Jèssica Albiach passa perquè sigui el mateix partit de Borràs el que forci la dimissió de la presidenta del Parlament. Els Comuns creuen que el fet que Borràs es resisteixi a marxar “no aportarà res de bo a les institucions catalanes”. Mena també ha remarcat que si Borràs no hagués estat col·locada a la presidència “ens podríem haver estalviat allargar un espectacle que només contribueix al descrèdit de la política, que torna a estar en hores baixes”.

Tal i com ja ver fer Alibach el cap de setmana, Mena ha reiterat les pressions a Aragonès perquè es posicioni en aquest assumpte i “aclareixi si s’uneix a la petició de dimissió de Borràs com a màxima autoritat”. “La gent té dret a saber què pensa el president de la Generalitat davant d’una situació que afecta una de les principals situacions”. Els Comuns reclamen que es compleixi el reglament, que es va aprovar fa cinc anys i que Junts volia modificar. Tot i que segons el reglament la suspensió s’ha de fer quan arribi la cita per al judici oral, els Comuns avancen la petició de dimissió com a presidenta perquè donen per fet que aquesta situació es produirà.

Mena ha dit que Borràs hauria de seguir l’exemple de l’exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mònica Oltra que amb la seva dimissió ha demostrat “anteposar” l’interès general al personal. No obstant això, en el marc de la polèmica d’Oltra, els Comuns van denunciar que es tractava d’una operació política de l’extrema dreta contra ella. El portaveu dels Comuns ha dit, però, que el d’Oltra és “un exemple meridià”.