Albiach vol que Aragonès demani la dimissió de Laura Borràs

La coordinadora general de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha instat el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, a demanar la dimissió de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, després del seu cas de presumpte fraccionament de contractes a la Instució de les Lletres Catalanes.

“Com a màxim representant del nostre país hauria de ser el primer interessat en mantenir la dignitat i el prestigi de les institucions” ha dit Albiach, referint-se a Pere Aragonès en el seu discurs en el marc del Consell Nacional del partit a Mollet del Vallès.

Demana la dimissió de Borràs

Alhora, la diputada al Parlament de Catalunya considera que l’independentisme podria haver-se “estalviat” aquest “escàndol”, ja que, a parer seu, tothom sabia que arribaria el moment en el qual el jutge deixaria a Borràs a un pas del judici.

“El reglament del Parlament és clar. Se l’ha de suspendre. Borràs ha de deixar el seu càrrec. Ras i curt”, ha dit Albiach, tot demanant la dimissió de l’actual presidenta del Parlament. Demana que es compleixi el reglament de la cambra i creu que tant ERC, com la cup, no serveix “de res” que ara li diguin que s’ha de complir. Albiach també ha recodat que el Parlament és de tots els catalans i que la presidenta no hauria de mirar pels seus “interessos personals”.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs / EP

Contra l’augment de la despesa militar

La líder dels comuns al Parlament també s’ha mostrat en contra d’incrementar al 2% del PIB la despesa militar, tal com va proposar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el marc de la cimera de l’OTAN a Madrid. Unes paraules que contrasten amb les declaracions del ministre d’Universitats, Joan Subirats, que ahir va dir que veia arguments com per incrementar aquesta despesa.

“És posar els interessos dels Estats Units per davant dels interessos dels catalans”, ha dit. Alhora, creu que “En aquest context de patiment de les famílies que no arriben a final de mes i els preus disparats, augmentar la despesa militar és una irresponsabilitat. És posar els interessos dels Estats Units per davant dels interessos dels catalans”.