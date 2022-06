Albiach creu que Aragonès dona “per amortitzat” Rufián

La presidenta parlamentària d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dijous que Pere Aragonès ha donat “per amortitzat” Gabriel Rufián, després que el diputat d’Esquerra Republicana al Congrés titllés de “tarat” a Carles Puigdemont per haver proclamat la independència de Catalunya el 2017.

Aragonès va assegurar en la sessió de control al Parlament d’ahir que “discrepa absolutament amb les paraules de Rufián” i va mostrar el seu respecte “cap a les persones que han lluitat per la llibertat de Catalunya”. El president de la Generalitat va afegir que les declaracions del polític de Santa Coloma de Gramenet tindrien una correcció. Poc temps després, Rufián va demanar disculpes per les seves paraules i va indicar que la seva intenció era “donar valor a la feina del poble català en la proclamació de la independència i desmentir que va ser fruit d’unes publicacions a Twitter”. El cap del grup parlamentari d’ERC al Congrés va demanar perdó explícitament a Puigdemont, Aragonès i Oriol Junqueras. Però Aragonès ha assegurat avui que dona el cas per tancat i, malgrat que manté la seva discrepància amb Rufián per les seves declaracions, valora que s’ha disculpat i manté el seu suport al diputat.

Les paraules de Rufián també incomoden ERC

“Les declaracions de Rufián, que se sumen a una sèrie de comentaris fets durant els darrers temps, han incomodat Junts i també un sector important d’Esquerra Republicana“, ha explicat Albiach en una entrevista a SER Catalunya. En aquest sentit, ha assegurat que “ERC s’està plantejant si és el millor candidat per representar el partit en aquests temps tan complexos”.

Gabriel Rufián als passadissos del Congrés / ACN

“El govern actual ha de tirar endavant mesures per protegir la ciutadania, aturar l’extrema dreta i que ens ajudin a donar una alternativa al centralisme d’Isabel Díaz Ayuso i ara d’Alberto Feijóo. No és pot fer política a cop de tuit, de titular o d’ocurrències“, ha afirmat Albiach referint-se a Rufián.

Les paraules del diputat d’Esquerra han provocat que rebi una allau de crítiques en les últimes hores. Diverses personalitats polítiques dubten de la seva validesa per al càrrec i també valoren negativament que ERC no prengui mesures contra ell.