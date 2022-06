Els Comuns critiquen la resposta de Sánchez a la massacre de Melillla

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha assegurat que les paraules del president espanyol, Pedro Sánchez, sobre l’actuació policial que va suposar 37 morts a la tanca de Melilla són “racisme institucional”. Mena ha advertit al president de l’executiu estatal i ha dit que si no rectifica les seves paraules “el perseguiran en el seu futur polític”.

El portaveu també ha anunciat que els comuns registraran una Proposició no de Llei al Congrés dels Diputats per tal de respondre a “una vulneració de drets com aquesta”. L’objectiu és que el Congrés exigeixi obrir una investigació independent per aclarir “aquesta tragèdia humana i derivar responsabilitats polítiques i penals corresponents”.

Impulsen una comissió d’investigació al Congrés

També volen que es condemni la “pèrdua de vides humanes i l’actuació de les forces de seguretat marroquines”. El text també demana que es garanteixi l’atenció sanitària a tots els hospitalitzats “arran d’aquesta tragèdia” que es trobin en territori espanyol i que es col·labori en la identificació dels cadàvers i la localització dels familiars. “Aquests punts són condició de possibilitat per començar a canviar les coses a les fronteres espanyoles”, ha conclòs Mena.

Tot i que els Comuns formen part del govern espanyol han volgut remarcar que seguiran treballant des de dins del govern espanyol per “canviar les coses”. És a dir, descarten abandonar l’executiu central com a protesta per la resposta del president espanyol.

Dos immigrants després d’arribar a Melilla / EP

Descarten abandonar el govern espanyol

També ha qualificat d’indecència els fets ocorreguts i com a una “catàstrofe” per als drets humans. El portaveu de CatComú ha afirmat que gestionar com es tracta les persones que arriben a les fronteres “és una qüestió política” i ha assegurat que canviar les coses vol dir “investigar les circumstàncies de les actuacions policials a ambdós costats de la frontera”, però també “no externalitzar les polítiques migratòries”.

Mena ha volgut criticar que l’objectiu de les seves polítiques migratòries sigui construir una “Europa fortalesa” i que els drets humans depenguin del color de la pell.