Junts insisteix en fer un front comú per protegir Laura Borràs

La direcció de Junts ha tancat aquest dilluns files amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, davant les creixents peticions perquè dimiteixi davant del cas de presumpte corrupció que amenaça la seva carrera política. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat en roda de premsa que el partit no veu motius per atendre les peticions de dimissió directes que els envien des d’altres partits i reclama fer “front comú” per “defensar la sobirania del Parlament”.

A Junts tampoc atenen als dubtes que ERC i CUP expressen en privat sobre la situació de la presidenta. Tant republicans com cupaires han donat a entendre que deixarien caure la presidenta perquè el cas de suposat fraccionament de contractes no és comparable a d’altres casos que ha viscut l’independentisme, com és el cas de Pau Juvillà pels llaços grocs o Roger Torrent per admetre un debat en el Parlament sobre la monarquia.

De moment, la direcció de Junt exhibeix una defensa contundent de Borràs, “un suport unànime” a la presidenta, davant “d’un cas de persecució judicial a la qual es veu sotmesa”. “Reiterem que no estem davant d’un cas de corrupció”, ha afirmat Rius, abans de repetir que es tracta de “repressió”. Pels juntaires, el cas de la presidenta és “un cas de manual de lawfare“. “És una causa política que està plena d’irregularitats en el procediment”. A més, Rius ha al·ludit a l’Operació Catalunya i ha advertit que “no es pot repetir la història”.

Laura Borràs / Mireia Comas

Així doncs, des de JxCat es manté la defensa de la “presumpció d’innocència” de la presidenta i no acaba d’aclarir si el front comú independentista que reclamar és per no aplicar l’article 25.4 del reglament del Parlament de Catalunya. Això suposaria incomplir una norma pròpia de la cambra catalana. “Hem de fer front comú perquè la repressió no alteri la vida política”, ha subratllat Rius.

ERC continua sense admetre que el cas de Borràs sigui repressió

Mentrestant, ERC ha insistit aquest dilluns en demanar a Borràs “què farà per no arrossegar la institució i abocar-la a una causa judicial i per no arrossegar l’independentisme i tacar-lo de possible corrupció”. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha dit en roda de premsa que seria un “greu error” que aboqués la cambra a “un camí de descrèdit i batalla judicial”. El partit subratlla que tenint en compte que hi ha un Reglament del Parlament, el que caldria és “activar-lo”. Els republicans continuen sense comprar el relat de Junts. Vilalta ha insistit que el cas “no és repressió”, sinó que hi ha “acusacions de mala praxi”, i ha reclamat “autoexigència”.