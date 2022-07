El PSC creu que Borràs ha de prendre “les decisions que cregui oportunes”

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, està a un pas d’anar a judici per un presumpte cas de corrupció quan va ser directora de l’Institut de les Lletres Catalanes, entre 2013 i 2018. Diversos partits han demanat la dimissió de la presidenta del Parlament per aquest fet. El PSC, en canvi, no s’ha pronunciat sobre si Borràs ha d’abandonar el seu lloc. La vicepresidenta segona del Parlament, Assumpta Escarp, ha assegurat en una entrevista a TV3 que ha de ser la mateixa Laura Borràs qui “prengui les decisions que cregui oportunes”.

La decisió –ha indicat– ha de ser presa “pensant en el prestigi de Parlament”. Aquesta mateixa afirmació la va fer ahir l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell en una entrevista a la Cadena Ser. Tot i que no es va voler mullar, Forcadell va defensar que “el Parlament ha de ser una institució exemplar i ha de tenir tolerància zero amb la corrupció”.

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs / ACN

La suspensió de Borràs

L’activació de l’article 25.4 del reglament pot suspendre de manera immediata els drets i deures d’un diputat o diputada en casos que se’ls obri un judici oral per corrupció. Després que el TSJC hagi conclòs la instrucció de la causa contra Borràs, la Mesa té en mans el futur de Borràs. El PSC encara no sap si votarà a favor o en contra d’aplicar l’article a la presidenta del Parlament. Tanmateix, al mes de març es van mostrar favorables.

Escarp ha assenyalat que aquest punt del reglament, “des d’una perspectiva constitucionalista i jurídica, possiblement atempta contra la presumpció d’innocència, entre altres coses, perquè el delicte de corrupció tampoc està definit enlloc”. En aquest sentit, ha demanat una reforma general del reglament, no només per aquest article.