La CUP acusa ERC i JxCat d’entorpir la investigació de Pegasus al Parlament

La diputada de la CUP Laia Estrada ha assegurat aquest dimarts que ERC i JxCat estan posant pals a les rodes a la creació d’una comissió d’investigació sobre l’espionatge amb Pegasus a polítics independentistes. La versió de republicans i JxCat, segons els cupaires, és que les dues formacions volen fer-se amb la presidència de la comissió. Fonts d’ERC diuen que no s’està posant cap impediment i que el tema de la presidència tampoc ho seria. JxCat no ha aportat la seva versió fins ara.

Estrada ha recordat que fa més d’un més que la CUP va presentar un pla de treball per al funcionament de la comissió, però ERC i Junts en “bloquegen” la creació. “No ho entenem i els demanem explicacions, perquè sobre la taula només hi ha excuses de mal pagador”, els ha recriminat. Els cupaires creuen que el desacord per la presidència és una excusa.

Els grups parlamentaris d’ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem van registrar conjuntament el maig passat una proposta de resolució per a crear una comissió d’investigació al Parlament per a investigar els espionatges amb el programari Pegasus i Candiru. En un comunicat conjunt, les quatre formacions van recordar que el congrés espanyol, amb els vots del PP, PSOE, Vox i Ciuadans, havien vetat una proposta per fa fer la comissió d’investigació sobre espionatge. A més, deien que el cas no podia quedar obert, perquè atempta directament contra drets fonamentals.

L’objectiu de la comissió és conèixer els detalls del cas Pegasus

L’objectiu de la comissió és de conèixer els detalls de les intromissions als telèfons dels polítics independentistes, activistes, advocats i periodistes afectats per l’espionatge amb els dos programaris. A més, pretén aclarir els detalls de les estructures orgàniques i tècniques adscrites als ministeris de Defensa, Interior, Exteriors, Presidència, Vice-presidència econòmica i Justícia del govern de l’estat espanyol que, suposadament, hagin participat, de forma directa o indirecta, en la monitorització i control dels afectats i aclarir-ne l’abast temporal. També buscarà els responsables del cas.