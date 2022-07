Sánchez Llibre serà el president de Foment durant quatre anys més

Ahir es va tancar el termini per presentar-se als comicis per la presidència de Foment del Treball. L’actual president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, va ser l’únic que s’hi va presentar. Així doncs, Sánchez Llibre revalidarà el càrrec i estarà al capdavant de l’organització durant quatre anys més.

Les eleccions estaven previstes pel mes de setembre, però la direcció de Foment del Treball va decidir avançar-les al 18 de juliol pel context “d’incertesa econòmica” que es viu a l’estat espanyol. Com que no hi ha cap altra llista alternativa a la de Sánchez Llibre, l’exdiputat al Congrés per CiU repetirà legislatura.

Va rebre 350 avals

L’actual president de la patronal va anunciar divendres passat que va rebre 350 avals, superant els 50 necessaris per presentar-se, en la seva candidatura per a les pròximes. Aquesta xifra suposa un total de 2.000 vots de 2.600 possibles, és a dir, el 70% del cens electoral total.

En els pròxims dies la mesa electoral aprovarà la candidatura de Sánchez Llibre i el dia 18, quan estaven previstes les eleccions, es reunirà l’assamblea general per escollir la nova junta, proposta pel candidat i que encara no s’ha donat a conèixer.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una roda de premsa / ACN

Retorn de les grans companyies

En el seu segon i últim mandat, Sánchez Llibre “vol contribuir a liderar la resposta econòmica que necessita Catalunya” i té com a “eix central” el retorn de les grans companyies que van marxar a la tardor del 2017, després del referèndum de l’1-O. “Per això cal estabilitat, certeses i garanties jurídiques. No l’hem aconseguit, però continuarem posant fil a l’agulla afavorint el diàleg i no la confrontació”, relata el document de la candidatura.

Un dels altres elements “fonamentals” de la candidatura és “fer realitat en els pròxims anys” l’ampliació de l’aeroport del Prat per fer-ne un hub aeroportuari. A més, té com a propòsit liderar “un pacte de rendes que ens doni oportunitats econòmiques per sortir amb més força un cop superat l’huracà econòmic” causat per la inflació.