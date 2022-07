Els candidats del Cercle d’Economia diuen que no aniran a “picar la porta de Puigdemont”

El Cercle d’Economia viu un canvi important en la seva Junta Directiva. Per primera vegada en 64 anys han arribat dos candidats per dirigir l’organització i això ha portat el Cercle ha haver de fer unes eleccions, on els socis votaran el 12 de juliol el seu candidat predilecte. En aquesta lluita hi participen Jaume Guardiola, el candidat continuista -que agafa el llegat de Javier Faus- i Rosa Cañadas, la candidata que vol trencar amb el cercle actual. En aquest sentit, en un debat intens i bilingüe, els dos candidats han coincidit en la necessitat de millorar la comunicació amb Europa i amb la resta de Catalunya, així com la millora de l’educació i la necessitat de diàleg amb els polítics, però cap dels dos anirien a buscar aquest diàleg a Waterloo: “No aniria a picar la porta de Carles Puigdemont per buscar aliances”, han assegurat els dos candidats.

Aquest dimecres Cañadas i Guardiola s’han assegut a debatre els temes principals de les seves candidatures. Pel que fa a Cañadas, ha recriminat que el Cercle d’Economia “no s’ha obert a Europa” i seguint amb la línia de la seva candidatura ha decidit canviar el debat al castellà per poder afavorir a “tots els socis que no són de Catalunya”. Una cosa en la què també ha coincidit Guardiola, qui assegura que “sempre s’ha anat a Europa a discutir i proposar“. A més, ha afegit que a la seva candidatura hi ha persones que ja estan treballant amb Europa i ha recordat que “parlar de geopolítica és important en el món actual”. Tot i això, Cañadas ha matisat que la visió de Guardiola és errònia, ja que “no estan presents a Europa”, ja que ella ha explicat que “no ha vist mai una reunió del president del Cercle amb representants europeus”.

Rosa Cañadas, candidata al Cercle d’Economia durant el debat / Mireia Comas

La necessitat d’apropar-se a Europa també ha portat a parlar del diàleg amb l’Estat, una situació on Guardiola ha volgut recordar la necessitat d’una consulta, d’una manera molt més comunicativa i sempre “amb el diàleg per davant”. D’aquesta manera ha criticat les inversions de l’Estat a Catalunya i ha demanat més “equitat”. Cañadas ha anat més enllà i ha recordat que cal “demanar diàleg”, però no només amb l’Estat sinó acords amb altres comunitats autònomes per projectes com “el corredor Mediterrani“, ha dit la candidata. Tot i això, han assegurat que en cap cas “anirien a picar a la porta de Carles Puigdemont” a buscar aquest diàleg, ja que han considerat -en paraules de Guardiola- “que ja és una visió antiquada, sobretot després de la reorganització de Junts“, parlant de el canvi de direcció del partit polític.

Un dels eixos principals on també han volgut incidir ambdós candidats és l’educació. D’aquesta manera, Guardiola ha demanat molta més participació de l’organització en les universitats per tal de construir millor les empreses. “Necessitem més contacte directe i incidir en l’educació dels futurs empresaris”, ha dit. Cañadas també ha incidit en aquest tema i ha recordat que a Europa també es comença a donar molta més importància les formacions professionals i que, “el Cercle d’Economia hauria de promocionar molt més les diferents classes de formacions”.

Una candidatura trencadora i una continuista

Les candidatures de Jaume Guardiola i Rosa Cañadas han estat etiquetades de maneres molt diferents. De fet, s’ha dit que Cañadas abandera el canvi de la institució, ja que la junta directiva que l’acompanya és pràcticament nova i tal com ella mateixa la descriu “intergeneracional”, perquè hi ha molts joves implicats en la candidatura. També seguint en aquesta línia ha recordat que la democràcia i el diàleg són importants dins del cercle i ha assegurat que “sense la seva candidatura no s’hauria generat aquest debat”.

Jaume Guardiola, candidat al Cercle d’Economia durant el debat / Mireia Comas

Guardiola, en canvi, ha estat titllat de continuista, ja que era el candidat predilecte de l’expresident de l’entitat, Javier Faus. En aquest sentit, ell mateix ha explicat que “està còmode amb aquesta etiqueta, tot i que simplifica massa”. Així doncs, ha recordat que el Cercle d’Economia és un equip petit i és un llegat i necessita continuïtat”. D’aquesta manera, ha dit que és necessari continuar amb el llegat i que per aquest motiu la seva junta directiva està plena de gent que ja havia dirigit el cercle en un altre moment i per tant “tenen experiència en saber el que volen els socis”.

La reunió anual del Cercle d’Economia

Una de les grans incògnites que més preocupa als socis del Cercle és la seva reunió anual i sobretot la ubicació de la important trobada. En un primer moment s’havia fet sempre a Sitges, però fa tres anys, l’última edició abans de la pandèmia, es va traslladar a l’Hotel W de Barcelona, per tenir la capital catalana com a escenari. Amb l’èxit de les últimes edicions, els socis es preguntaven si el canvi de presidència faria retornar la reunió a Sitges, i ambdós candidats han volgut adreçar un missatge sobre aquesta qüestió.

Per una banda, Cañadas ha assegurat que vol fer dues reunions anuals, una a Sitges i una altra a Barcelona, per poder aprofitar els “beneficis de les dues localitzacions”. De fet, ha anat més enllà i ha recordat que Sitges és “el lloc per reflexionar i construir debat”, en canvi Barcelona ha de ser un espai “més dinàmic“. Guardiola ha admès que vol mantenir la reunió a Barcelona, on ha assegurat que hi ha grans oportunitats, per la ciutat i pel Cercle d’Economia: “Venir a Barcelona és un pas important i les dues reunions que ja s’hi han fet el donen la raó”.