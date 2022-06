El Govern recorrerà a Europa si el Corredor Mediterrani no està llest al 2030

El Corredor Mediterrani encara està lluny de ser una realitat. Així ho ha denunciat el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, durant la ‘Taula Estratègica del Corredor Mediterrani’, celebrada aquest dimecres al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona. El conseller de Territori ha insistit que cal accelerar les obres d’aquest corredor i ha assenyalat l’Estat com el gran culpable del retard en les obres. “Si no es prioritza ni s’accelera el Corredor, si es fa una marginació conscient del corredor, això només pot obeir a criteris polítics”, ha assenyalat Puigneró, que també ha amenaçat amb “anar als tribunals europeus” en cas que no s’acabin les obres l’any 2030, com està establert al reglament europeu.

A més, ha denunciat que de les 30 actuacions previstes per al 2020 -ara fa dos anys- només s’han complert dues: el tram Vandellòs-Camp de Tarragona i la terminal del moll del Prat. En aquest sentit, Puigneró ha exigit que el Corredor Mediterrani deixi de ser “el corredor dels incompliments” i passi a ser “el de les oportunitats”.

Segons l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani impulsada el 2011, gairebé la totalitat de les actuacions previstes per al 2020 estan “parcialment en servei”, ja que sis estan en obres, catorze en projecte o estudi i vuit bloquejades sense cap tramitació. En canvi, el coordinador espanyol del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, ha reivindicat que ja s’ha posat en servei 230 km de via i les 240 licitacions fetes des del 2019.

Es tarda el mateix en anar de Barcelona a València que de Barcelona a Madrid

El Govern considera que les principals necessitats que no s’han cobert són especialment els retards en el desplegament de l’ample estàndard europeu en les vies del corredor Castelló-Tarragona-Barcelona així com les obres als nous accessos viaris al Port de Barcelona. A més, Puigneró ha assenyalat que manquen estacions intermodals que connectin els aeroports amb l’alta velocitat o amb la línia entre Barcelona i València, que té 350 km i tarda dues hores i mitja, exactament el mateix que es tarda en anar a Madrid, fins on hi ha 620 km.

A la cua de la Unió Europea en la implantació del ferrocarril

La Unió Europea ha fixat l’objectiu de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en almenys un 55% d’aquí al 2030. En aquest sentit, el Govern ha assenyalat que el ferrocarril és “fonamental”, però els retards en el Corredor Mediterrani situen Catalunya i Espanya “molt lluny dels objectius”. De fet, la quota de ferrocarril a l’estat espanyol és del 5% en els últims deu anys, el que el situa a la cua d’Europa, on hi ha un 17,7%. Espanya només està per davant de Grècia i Irlanda i queda molt lluny de Letònia, que té una quota del 73,6% i Lituània, amb 67,4%.

La Comissió Europea es pregunta “per què encara hi ha forats”

A la taula d’aquest dimecres hi ha assistit la coordinadora del Corredor Mediterrani de la Comissió Europea, Iveta Radicová, que ha assegurat estar sorpresa pel retard en les obres i s’ha preguntat “per què encara hi ha forats?”. “Per què els ports encara no estan connectats si hi ha els diners de la part europea?”, ha insistit abans d’instar el govern espanyol a “concretar” aquests obstacles que estan impedint el desplegament del Corredor.

La coordinadora del Corredor Mediterrani de la Comissió Europea ha dit estar disposada a “solucionar” els obstacles que pugui haver i també ha demanat establir la mateixa prioritat a escala regional i nacional i a modificar els llargs terminis en el procés previ a l’execució de les obres, que s’estan eternitzant i són “massa llargs”.