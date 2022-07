Desmaiar-se en posar-se dret, el nou símptoma de la Covid

La pandèmia ha deixat un virus latent al món. La Covid-19, lluny de desaparéixer està creixent altra vegada. Hi ha gent que parla de Covid-22 i d’altres que continuen pensant que no serà la última vegada que sentirem a parlar dels brots. Tot i això, com més muta la malaltia més símptomes té. La nova actualització és un símptoma anomenat Hipotensió Ortostàtica que traduït vol dir que la pressió arterial de la persona afectada baixa quan es posa dreta i pot provocar pèrdues de consciència.

Personal mèdic xinès transporta mostres recollides per fer proves de Covid-19 / DPA

Segons ha relatat Onda Cero aquest diumenge, la Hipotensió Ortostàtica ja es pot afegir a la simptomatologia que provoca el coronavirus, al costat de la febre, els vòmits, marejos, mocs o problemes respiratoris entre d’altres. Aquest símptoma només s’està trobant en pacients que han agafat les dues noves variants d’Òmicron -BA.4 i BA.5- que els experts ja cataloguen com a molt més contagioses i més resistents a les vacunes. Així doncs, amb aquestes noves variants i el repunt de casos cal comptar aquest símptoma com a delator de si tenim la malaltia.

Què és la Hipotensió Ortostàtica?

Tot i tenir un nom especialment complicat, aquest símptoma no és poc comú. De fet, no només els passa a persones amb el coronavirus sinó en algunes d’altres que pateixen de tenir la tensió baixa. El que passa en aquests casos és que la pressió arterial de la persona afectada baixa notablement quan es posa dreta de manera sobtada. En aquest moment és quan comencen els marejos o la falta de reflexes, fins i tot en alguns casos l’afectat pot arribar a desmaiar-se.

Així doncs, amb aquestes noves variants, s’ha pogut comprovar que algunes de les persones que les han tingut han patit Hipotensió Ortostàtica i, per tant, ja es pot catalogar com a un dels símptomes de la Covid, a part de la fatiga, la suor o el vèrtic que són dels últims que s’han afegit a la llista.