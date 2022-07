Salut demana la quarta dosi contra la covid-19 pera als majors de 80 anys

El Departament de Salut ja ha demanat al Ministeri de Sanitat que valori avançar la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 als majors de 80 anys. Ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una roda de premsa, en la qual ha sol·licitat a la Comissió de Salut Pública és que revalori la possibilitat d’administrar la quarta dosi a aquest col·lectiu abans de la tardor per protegir les persones de 80 anys o més.

Em aquest sentit, ha explicat per això que va reunir-se fa dos dies amb el Comitè Científic Assessor contra la Covid, presidit per Magda Campins. Tant Campins com el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, han coincidit aquests dies a reclamar que es posi ja la quarta dosi de la vacuna als més vulnerables.

Augment considerable dels casos de covid-19

La conselleria vol avançar la vacunació després de l’increment de casos de covid-19. De fet, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va alertar que “estem en una situació de creixement” de la Covid-19 a Catalunya. Segons el sistema sentinella que consulta el departament de Salut la taxa estimada d’aquesta malaltia a Catalunya és de 404 casos per cada 100.000 habitants.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas / ACN

Salut també construirà uns 60 nous CAP entre el 2022 i el 2024

Alhora, El Departament de Salut preveu invertir 449 milions d’euros en més d’un centenar d’actuacions a l’atenció primària entre 2022 i 2024. Segons ha detallat el conseller Josep Maria Argimon, això inclou la construcció d’una seixantena de nous Centres d’Atenció Primària (CAP) i altres actuacions com ara petites remodelacions d’una planta o d’altres fins i tot relacionades amb la climatització d’un ambulatori.

“No tot estarà acabat el 2024, però sí iniciat”, ha assegurat. El conseller ha fet valdre “l’esforç important” en la inversió pressupostada i ha matisat que dels 449 milions d’euros, una quarta part prové dels fons europeus. Argimon ha subratllat que l’atenció primària és “proximitat” i per això ha argumentat que es construiran nous centres.