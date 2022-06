El Govern torna a recomanar la mascareta en interiors per combatre la Covid

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha admès aquest dimarts que les dades sobre la Covid-19 “no són bones” i ha recomanat prendre mesures de protecció, com recuperar la mascareta en interiors, especialment les persones vulnerables. Plaja ha recordat que les subvariants B4 i B5 d’Òmicron ja son majoritàries a Catalunya i ha advertit que “són més contagioses”. La situació “s’està notant a plantes hospitalàries i a nivell d’UCIs”, ha subratllat la portaveu.

Davant d’aquest context, Plaja ha dit que els col·lectius vulnerables han de prendre mesures, sobretot les persones amb patologies prèvies. També ha dit que cal prendre mesures en llocs on hi hagi gent concentrada i espais interiors. Com a tasca de prevenció ha indicat “l’ús de la mascareta”. Es recomana que les persones contagiades amb símptomes no vagin a treballar, però tampoc és necessari que vagin al CAP.

Salut declara 245 ingressats nous per Covid a Catalunya

Salut ha declarat 245 ingressats més per covid-19, el que suposa un total de 1.762 hospitalitzats, una xifra que no es veia des del febrer. Aquestes són dades referents al període entre el 20 i el 26 de juny publicades a la nova pàgina web que ha posat en marxa el departament. Hi ha 6 persones més en estat crític, amb un global de 46, i 23 morts en una setmana (tots majors de 60 anys). La nova web, però, no proporciona l’acumulat de defuncions ni tampoc de casos. Pel que fa als positius diagnosticats per l’Atenció Primària, se n’informa de 28.475 més en una setmana, dels quals 11.299 són de majors de 60 anys. Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants arriba als 404.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va dir dies enrere que està preocupat per l’augment dels casos de covid-19 durant les últimes setmanes i que coincideixin amb les vacances de metges. Interpreta que podria afectar a l’atenció de les persones malaltes i, per això, ha demanat a les persones de la tercera edat i vulnerables que portin posada la mascareta en llocs sense ventilació.