Argimon, preocupat per l’augment de casos de covid-19

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit avui que està preocupat per l’augment dels casos de covid-19 durant les últimes setmanes i que coincideixin amb les vacances de metges. Interpreta que podria afectar a l’atenció de les persones malaltes i, per això, ha demanat a les persones de la tercera edat i vulnerables que portin posada la mascareta en llocs sense ventilació.

També ha demanat que els casos lleus no vagin al CAP, sinó que es quedin a casa, sense ni tan sols fer-se un test. Alhora, està preocupat per l’augment dels pacients a la UCI, que ja s’ha doblat, passant dels 26 a 46 en tres setmanes. L’aïllament també dificulta la gestió dels centres, fet que obliga a tancar altres llits.

Les noves variants, majoritàries

Les variants BA4 i BA5 ja són el 60% dels casos, i segurament arribaran al 100% en poques setmanes. Argimon ha explicat que són més transmissibles però no semblen més greus. També ha detallat que el 50% dels virus que circulen a Catalunya són de covid i per tant és molt probable que les persones amb símptomes lleus com mal de cap i aixafament en tinguin.

Una infermera prepara una dosi d’una vacuna contra la Covid / ACN

Repte CIMTI 2022

Tot plegat ho ha dit a la presentació del Repte CIMTI 2022 per la promoció d’estils de vida saludable, que aquest any es fixaran en innovacions tecnològiques que millorin la motivació i l’adherència dels pacients als hàbits de vida saludables i evitin el tabac i l’alcohol, el sedentarisme, el sobrepès i l’obesitat, l’alimentació saludable, el descans o el benestar emocional.

El repte es divideix en dues temàtiques: les solucions tecnològiques d’acompanyament per als pacients i les que fomentin entre els sanitaris la formació en aquest àmbit.

Les propostes es poden presentar fins l’11 d’agost i grups d’experts escolliran un màxim de cinc projectes que rebran assessorament tecnològic, clínic, legal, econòmic, de comunicació i formació. A més, podran accedir directament al CIMIT de Boston per fer seguiment del projecte.