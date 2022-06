Sanitat anuncia la quarta dosi de la vacuna contra la Covid per a tothom

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat per sorpresa aquest dijous que s’administrarà la quarta dosi de la vacuna contra la Covid “per a tota la població”. Ho ha avançat en una entrevista a La Sexta on no ha concretat la data a partir de la qual s’aplicaria aquesta quarta dosi. Per ara només hi havia constància que s’administraria el vaccí a la gent gran, però aquest dijous la ministra ha anunciat que “hi haurà quarta dosi per a tota la població”. Ho ha decidit la comissió de salut pública, però encara queda decidir quan es farà. Previsiblement serà a la tardor.

“Una data possible és la tardor. Estem esperant que arribin en aquestes dates les noves vacunes adaptades a les variants, tal com consta als contractes que hem signat amb les farmacèutiques”, ha apuntat la ministra, sense confirmar del tot la calendarització d’aquesta quarta dosi, que es preveu polèmica.

La Covid a Catalunya: totes les dades de l’últim balanç

El darrer balanç del Departament de Salut notifica 38 ingressats més per Covid, el que eleva el total a 1.285. D’aquests, hi ha 33 crítics a les UCI, cinc més que l’últim balanç, fet públic el divendres. Entre el passat divendres i aquest dimarts s’han registrat 7.352 nous casos confirmats per PCR i test d’antígens. Des que va començar la pandèmia ara fa dos anys i tres mesos hi ha hagut un total de 2.561.850 contagis a Catalunya.

Salut també ha notificat nou morts més en aquesta franja de quatre dies, i la xifra global des de l’inici de la pandèmia és de 27.573. Entre el 4 i el 10 de juny es van declarar 47 morts, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 65. Des de l’inici de la pandèmia han mort a les residències un total de 10.039 persones.

Pel que fa als altres dos indicadors que més observa el departament, l’Rt ha pujat una centèsima fins a l’1,06, i el risc de rebrot ha crescut 34 punts fins als 314. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, aquesta ha pujat de 289 a 319, i la de 7 dies ho ha fet de 137 a 161.

Més de 107.000 morts a l’estat espanyol en els dos anys de pandèmia

En l’últim interval comptabilitzat a l’estat espanyol, que també publica els balanços els dimarts i els divendres, han mort un total de 131 persones. Això eleva la xifra de morts a l’estat espanyol a 107.239 des del començament de la pandèmia de Covid ara fa 2 anys i 3 mesos.

El global d’infectats en aquests dos anys ja ha superat els 12 milions i mig, amb un total de 12.515.127 contagiats. En el darrer balanç s’han notificat 36.133 contagis més. En paral·lel a aquests nous contagis, nombre d’ingressats ha escalat fins a les 6.763 persones, el que suposa un increment de 351 pacients des del darrer recompte. Pel que fa a les UCI hi ha 342 persones, 17 més que a l’últim balanç, el de divendres.