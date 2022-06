La UE vol ampliar un any la vigència del certificat covid

Acord provisional entre el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu per ampliar el reglament del certificat digital de la covid-19 durant un any més. Segons ha anunciat la presidència francesa del Consell, que estan dirigint l’organisme perquè la rotació els hi toca, la norma s’amplia fins al 30 de juny del 2023. França ha subratllat que el certificat digital ha tingut un paper “important” per facilitar la lliure circulació de persones durant la pandèmia. Alhora ha explicat que el reglament pot ser derogat abans si la situació ho permet. El text serà enviat aviat al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (COREPER) per ser aprovat abans de transmetre’l al Parlament Europeu.

La cimera del Consell Europeu del 24 de juny del 2021 | ACN

El passaport covid continuarà sent obligatori si ho aprova el Parlament Europeu. Així ho ha comunicat el Consell de la UE aquest dilluns després d’assegurar l’utilitat del certificat durant almenys un altre anys. Aquest document ha servit per identificar les persones amb el virus i també tenir un seguiment de les vacunes o de l’estat de la malaltia. De fet, es va convertir en un dels documents més importants durant els últims mesos de pandèmia, ja que s’utilitzava per entrar a diferents establiments a nivell europeu.

Viatjar sense restriccions

Les mascaretes són la mesura que encara aguanta en alguns llocs, com per exemple el transport públic. Tot i això, ja hi ha països que han “gripalitzat” per complet la malaltia, és a dir, l’han afegit a la llist de virus que ja existeixen i han eliminat tota classe de restriccions. Tot i això, sembla que a nivell europeu encara hi ha certa reticència a tornar a la normalitat i per prevenció han decidit intentar prolongar l’ús del certificat covid, almenys per poder viatjar. Actualment, per entrar i sortir de l’estat espanyol no es necessita el certificat, però d’altres encara el demanen, com per exemple Polònia, Suïssa o Irlanda.